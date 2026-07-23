Los platos fresquitos y ligeros son para el verano: estos restaurantes renuevan sus cartas

No hay mucho remedio contra el calor más allá del aire acondicionado. A nivel gastronómico, lo puedes llevar mejor si comes cositas frescas y ligeras como las que te proponemos en este artículo: restaurantes de Barcelona que han renovado sus cartas con platos pensados para estos días de canícula.

El crujiente de berenjena con queso de cabra y miel de caña del restaurante Cachitos. / Juan Pablo Escobar

Cachitos

Cachitos, con locales en la Diagonal y en la Rambla de Catalunya, ha estrenado muchos platos nuevos para la época estival. Estos: crujiente de berenjena con queso de cabra y miel de caña; burrata con cherrys y vinagreta de albahaca con frutos secos; merluza en tempura con mayonesa de lima; 'bao' de rabo de toro, cilantro y cebolla frita; 'tataki' de salmón con salsa 'ponzu' de naranja; paella de pollo, butifarra y lomo ibérico, y 'tagliata' de solomillo con parmentier de patata.

'Risotto alla Barbabietola' del restaurante La Dama. / El Periódico

La Dama

La Dama, en un piso señorial de la Casa Sayrach, una de las joyas del modernismo, ha estrenado una carta con muchísmos platos estivales que capturan la esencia del Mediterráneoy que se han elaborado con técnica refinada y respeto por los ingredientes: crudo de corvina con ajoblanco, melón y eneldo; 'stracciatella alla Méditerranéenne' con pimientos asados, mermelada de cebolla y almendras; ensalada de tomates con ciruela, aceite de tomillo y alcaparras; berenjena asada con yogur, 'sumac', granada y semillas tostadas; 'tortelli di ricotta al limone' (rellenos de ricota y limón y rematados con mantequilla de tomillo limón y limón braseado); 'risotto alla Barbabietola', con remolacha, queso de cabra y manzana verde encurtida; 'lotte de mer grillée' (rape con 'beurre blanc', guisantes del Maresme y aceite de hierbas); 'branzino alla griglia' (lubina a la parrilla) con espárragos a la brasa, crema de espárragos y panceta crujiente; dorada a la brasa; torta 'caprese' al 'limoncello', con bizcocho de almendra, cremoso de limón y gel de albahaca; 'crémeux de yaourt' con miel, vainilla y frutos rojos; y tarta de queso con pistacho, mango, maracuyá, pistacho y un toque especiado, y milhojas con crema de coco y vainilla, praliné y texturas de almendra.

Los pulpitos fritos con mojo verde del restaurante Centonze. / El Periódico

Centonze

Centonze, ubicado dentro del Hotel Le Méridien Barcelona, propone una cocina mediterránea contemporánea elaborada con producto de calidad, sutileza, frescura y un toque de fusión internacional. Hasta septiembre, puedes comer sus nuevos platos veraniegos en su sala, que tiene un enorme ventanal frente a las Ramblas: gazpacho con gilda de queso Idiazábal ahumado; tiradito de corvina con cereza y aliño de ají amarillo; ensalada de sandía, albahaca y queso feta; pulpitos fritos con mojo verde, y orzo mediterráneo con gambas, tomate cherry y rúcula.

El 'empedrat' de bacalao de Islandia del restaurante La Venta. / El Periódico

La Venta

La Venta, ubicado en el Tibidabo, incorpora cuatro nuevas propuestas de temporada que mantienen la esencia de la cocina catalana que caracteriza su carta. Disponibles hasta septiembre, las nuevas creaciones ponen el foco en el producto de temporada y en los sabores propios de esta época del año: 'empedrat' de bacalao de Islandia, 'tataki' de ternera con salsa de alcaparras, atún flameado y pollo a la brasa con cítricos. Estas elaboraciones se suman a su oferta de siempre, compuesta por entrantes tradicionales, arroces, pescados y carnes a la brasa.