Cierra la panadería Cruixent, una de las mejores de Poblenou (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Cierra la panadería Cruixent, una de las mejores de Poblenou

Cruixent, uno de los mejores obradores del barrio de Poblenou (Pujades, 173), cerrará sus puertas este 31 de julio. No habrá regreso tras las vacaciones. Se trata de una "noticia agridulce", explican sus dueños, Uri Ribas y Juana Sánchez, en un post colgado en Instagram. "No ha sido una decisión impulsiva ni fácil. Es una decisión muy meditada", comentan al respecto. Han sido 14 años los que han estado luchando para sacar adelante este proyecto "con dedicación y pasión", pero finalmente se han rendido. "En un contexto socioeconómico cada vez más complicado, nos han acabado haciendo entender que hay batallas que un pequeño negocio no puede ganar solo".

En el post detallan que cierran "por muchos motivos": "Porque Juana hace tiempo que ya debería poder disfrutar de su jubilación. Porque Uri, que es ingeniero, puede desarrollar su profesión en unas mejores condiciones. Porque cada vez es más difícil encontrar y mantener un equipo comprometido y estable. Pero también cerramos porque mantener vivo un pequeño negocio es cada vez más inviable. Los costes no dejan de subir, los márgenes se estrechan y la cultura del consumo ha cambiado".

Y lanzan una reflexión que todos los clientes deberían tener en cuenta: "Cada vez exigimos más inmediatez, más precios bajos y mayor comodidad, pero a menudo sin ser conscientes del coste que esto tiene para los pequeños comercios que intentan ofrecer un servicio cercano, humano y de calidad". Les queda, cuentan, "la tranquilidad de haberlo dado todo" y de "haber trabajado con honestidad, dedicación y cariño durante todos estos años".

Contracorrent Bistró Gràcia hace el Mejor Paquito de Catalunya de 2026. / El Periódico

Contracorrent Bistró Gràcia hace el Mejor Paquito de Catalunya de 2026

Contracorrent Bistró Gràcia hace el Mejor Paquito de Catalunya de 2026: su Iris Paquito, un 'snack' en forma de 'iris' -el bollo típico de Sicilia- relleno en esta ocasión de guiso de cordero lechal y una picada de anchoa, perejil y ajo. El segundo premio ha sido para Bodega Josefa, con un paquito elaborado con cuello de cordero a fuego lento, cebolla y zanahoria encurtida, menta, cilantro y albahaca; y el tercero, para Tablafina, con su paquito de cordero especiado a baja temperatura, salsa 'tzatziki', cebolla encurtida y menta fresca, servido con pan de cristal.

El jurado ha valorado la "originalidad" del ganador. "Es un paquito muy equilibrado, con una parte de cordero que destaca su sabor, acompañado de una masa de pan frita, un pan diferente, y las especias". Nico Drago, propietario y chef de Contracorrent Bistró Gràcia, ha explicado que quería honrar la mezcla de las cocinas italiana y catalana. "Si lo miras bien, este bocadillo parece hasta una bomba [de la Barceloneta]". Su pieza representará a Catalunya en la final nacional, que se celebrará en septiembre en Madrid.

La sala acristalada del restaurante Eldelmar, de los hermanos Torres, en el Balcón Gastronómico del Port Olímpic. / Ferran Nadeu

El restaurante Eldelmar recibe un premio por su interiorismo

Eldelmar, el restaurante de los hermanos Torres ubicado en el Balcón Gastronómico, ha sido galardonado con el Premio Espacio Gastronómico en la cuarta edición de los Premios Escala de Interiorismo, organizados por la escuela de interiorismo Idequo. El proyecto, firmado por Trenchs Studio bajo la dirección creativa de Ricard Trenchs, propone un viaje sensorial a las raíces del Mediterráneo a través de cuatro elementos: agua, aire, tierra y fuego. Estanques de mosaico verde inspirados en la arquitectura mediterránea tradicional, molinos reinterpretados en el techo, materiales pétreos y cerámicos, y un 'showcooking' con acabados de cobre conviven en un espacio diáfano con vistas al mar y a la playa de la Nova Icària.