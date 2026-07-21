Osteria Condal abre el jueves con ganas de lograr una estrella Michelin: "Vamos a trabajar duro, luego ya veremos"

Pocos restaurantes nacen con la indisimulada ilusión de conseguir una estrella Michelin. Echarse tal presión a las espaldas antes de abrir las puertas solo está al alcance de los que se sienten sobradamente preparados para alcanzar el objetivo o de los insconscientes que creen que lograr un entorchado no ha de ser tan difícil. Este jueves 23 de julio se estrena Osteria Condal (Paral·lel, 164), cuya dirección gastronómica corre a cargo de uno de los grandes cocineros de la ciudad, el italiano Paolo Casagrande, un chef que sabe el nivel que exige la guía francesa porque lleva años al frente del triestrellado Lasarte, que cuenta con la firma de Martín Berasategui.

"Vamos a trabajar duro, luego ya veremos", susurra el transalpino cuando se le pregunta, horas antes de la inauguración oficial, por la ambición del equipo y de la empresa respecto a las estrellas. Pero no niega que la intención es la de convencer a los inspectores de la 'biblia' gastronómica. La suya y la de Inna Skriabina, dueña del Grupo Orobianco, que impulsa el nuevo establecimiento. Se les notan las ganas.

El equipo de sala de Teatro Kitchen Bar

Casagrande tiene muy buenas sensaciones con este proyecto. "El equipo está muy bien, lo veo muy preparado", afirma. En los fogones anda su compatriota Andrea Fiori, con experiencia en restaurantes como Lasarte y Da Vittorio Shanghai (dos estrellas Michelin), que tendrá como escudero a Lorenzo Rossi (segundo de cocina). Atendiendo a los comensales, Agostina Fernández (jefa de sala) y Marc Dot (sumiller). "En la sala, contamos con el equipo que estaba en Teatro Kitchen Bar", recuerda el jefe. Se refiere al último restaurante que hubo en el local (y que también había conseguido una estrella Michelin).

De momento, este lunes y este martes, el restaurante celebra un 'soft opening', esto es, tiene como clientes a familiares y amigos de la casa para rodarse un poquito antes de la verdadera puesta en escena de este jueves, cuando puedan acudir quienes deseen probar su sofisticada cocina mediterránea, ya sea en el interior diseñado por Estudio Astet (con cabida para 70 personas) como en la terraza (16).

"Producto, temporada y sensibilidad"

O, como reza en la web del restaurante, para que puedan descubrir "la mirada de Paolo Casagrande sobre una 'osteria' contemporánea, mediterránea y hecha para Barcelona" en la que "producto, temporada y sensibilidad [están] al servicio de una propuesta fresca, generosa y abierta al mundo".

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Podrán hacerlo a través de la carta (unos 90 euros sin bebidas) o del menú degustación, que costará 70 euros sin bebidas y que estará compuesto por tartar de calamar a la carbonara; cuajada de maíz con galera y salicornia; 'linguina' con pilpil de tomate y almejas, pichón al carbón, pimiento y albaricoque; sorbete de 'shiso' verde, 'matcha' y sake; 'airbag' tiramisú, y 'petit fours'. A partir de este jueves, los clientes (y la Michelin) decidirán el éxito de Osteria Condal.