Visita obligada
5 restaurantes de Mataró que te dejarán un buen sabor de boca
Estas direcciones son de las que deberías apuntar en la agenda si te asomas por la ciudad del Maresme
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Si te asomas por Mataró y tienes hambre, estás de suerte porque en esta ciudad del Maresme hay muy buenos restaurantes. Como estos que te recomendamos aquí y que te dejarán un gran sabor de boca.
Arrel
Rob Lechuga y Esther Gómez han abierto su primer restaurante tras haber servido a las órdenes de Albert Adrià: la suya es una cocina que bucea en la tradición. Esto es lo que se puede probar en Arrel.
Allium
Luga Marongiu y su equipo comparten las tareas de poner discos, servir y cocinar. Así de bien suena el restaurante Allium y así de bien se come.
La Morera
En Mataró, en el número 507 de la avenida del Maresme (forma parte del último bloque de viviendas, con la riera de Sant Simó como frontera), este restaurante inesperado a pie de carretera que llevan los hermanos Quintana, con mariscos, grandes botellas y cazuelas de la madre. Así es La Morera.
La Marineta
Hace una década, Pere Patuel homenajeó a su madre y a su abuela con este restaurante que recuerda el nombre de ambas: Marina. Desde su pequeño restaurante de Mataró, da a los platos populares un chispazo viajero y refinado. Estos son los platos que probamos en nuestra visita a La Marineta.
Dos Cuiners
Òscar Pérez y Mar Arnalot llevan un tiempo al frente de Dos Cuiners, restaurante en el centro de Mataró con dos menús semanales (el llamado Pica-pica y el de Migdia) y una carta con platillos excelentes como las bravas al estilo del barcelonés bar Tomás, las croquetas de rustido y jamón, el enrollado de wagyu con mayonesa de 'kimchi', el cruasán con rosbif de presa ibérica y queso comté y el 'peu de porc' relleno de confit de pato que aprendieron cuando colaboraban con Carles Gaig.
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