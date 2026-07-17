Estos restaurantes de Barcelona tienen la mejor 'esqueixada' que podrás probar este finde

La 'esqueixada' de bacalao puede ser un bocado sublime. Pero no siempre es así, a pesar de su aparente sencillez. Solo hace falta un buen producto y unas buenas manos. En estos restaurantes de Barcelona encontrarás los mejores ejemplos para disfrutar este fin de semana.

Parada Torres

Los gemelos Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres) han abierto un bar enorme en el mercado de Santa Caterina donde sirven tapas y platillos de toda la vida que van "un poco más allá". Canónica 'esqueixada' de bacalao Parada Torres.

Bodega Gol

Roger Solé fue peluquero y Rodrigo Castillo, ingeniero industrial, y ahora forman una pareja de cocineros con chut en Sant Antoni. Lo suyo es un ejercicio de salvación de un negocio emblemático -tras el cual está también Enric Rebordosa-, pero no de falsificación. La 'esqueixada', rica, abundante en aceite, con tomate de 'penjar'. Bienvenid@s a Bodega Gol.

La 'esqueixada' de bacalao, cebolla al 'cop de puny', judía verde, aceitunas, jalapeños y limón en salmuera de Arraval. / Pau Arenós

Arraval

Tres jóvenes chefs se han instalado en el Hotel Casa Teva del Raval: 'nova cuina catalana' en versión especiada. La apertura responde al ímpetu de Àlex López, que en verano se hizo cargo de Al Kostat del Mar –el 'spin off' en Begur del restaurante de Jordi Vilà– y que ha querido consolidar el equipo durante el mustio invierno, con Marcos Valyi y Jordi Carbonell como compañeros. Defienden la cocina ravalera, que es una mezcla de lo local y de la emigración estable, de allende y aquende, guisos y especias. Atención a su 'esqueixada' de bacalao, cebolla al 'cop de puny', judía verde, aceitunas, jalapeños y limón en salmuera, para comer con cuchara. Así se come en Arraval.