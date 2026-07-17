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3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Romo, Neo Bistro y La Barra de l'Avenir

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Casa Platos, Rev El Bar y Grosso Napoletano

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Enigma, Aleia y Casa Trampa

La pizza Marinara de Romo.

La pizza Marinara de Romo. / Manu Mitru

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Ferran Imedio

Pau Arenós

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Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Romo

Romo

Los pizzeros de Sartoria Panatieri, Jorge Sastre y Rafa Panatieri, se pasan a la pizza romana, fina y crujiente en Romo.

Los embutidos de Romo, la 'porchetta' y los cogollos con chicharrones y ensalada César.

Los embutidos de Romo, la 'porchetta' y los cogollos con chicharrones y ensalada César. / Manu Mitru

Los mejores restaurantes a dos calles o menos de la plaza de Francesc Macià

Los mejores restaurantes a dos calles o menos de la plaza de Francesc Macià

Neo Bistro

Neo Bistro

Achraf Rahmoun y Aleksandr Peresunko sirven platos de cocina mediterránea, proponen un menú de homenaje a la luz de la ciudad, regalan libros a los clientes y ofrecen sus paredes a los artistas locales. Este restaurante es, en realidad, la carta de amor a Barcelona del chef marroquí y el empresario ruso. Así es Neo Bistro.

El tartar de gamba roja con 'kumquat' del Menú Solar del restaurante Neo Bistro.

El tartar de gamba roja con 'kumquat' del Menú Solar del restaurante Neo Bistro. / Vladislav Myagkoff

Los mejores restaurantes para recorrer la parte central de la Diagonal

Los mejores restaurantes para recorrer la parte central de la Diagonal

La Barra de l'Avenir

La Barra de l'Avenir

El nuevo e informal proyecto de Roger Viñas y Chesco Salrach convierte la cocina de cazuela en una experiencia refinada y asequible en el paseo de Sant Joan. Así hemos comido en La Barra de l'Avenir.

Capipota con sepia en La Barra de l'Avenir

'Capipota' con sepia de La Barra de l'Avenir. / Òscar Gómez

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3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Romo, Neo Bistro y La Barra de l'Avenir

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