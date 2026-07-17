3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Romo, Neo Bistro y La Barra de l'Avenir

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Romo Los pizzeros de Sartoria Panatieri, Jorge Sastre y Rafa Panatieri, se pasan a la pizza romana, fina y crujiente en Romo.

Los embutidos de Romo, la 'porchetta' y los cogollos con chicharrones y ensalada César. / Manu Mitru

Neo Bistro Achraf Rahmoun y Aleksandr Peresunko sirven platos de cocina mediterránea, proponen un menú de homenaje a la luz de la ciudad, regalan libros a los clientes y ofrecen sus paredes a los artistas locales. Este restaurante es, en realidad, la carta de amor a Barcelona del chef marroquí y el empresario ruso. Así es Neo Bistro.

El tartar de gamba roja con 'kumquat' del Menú Solar del restaurante Neo Bistro. / Vladislav Myagkoff

La Barra de l'Avenir El nuevo e informal proyecto de Roger Viñas y Chesco Salrach convierte la cocina de cazuela en una experiencia refinada y asequible en el paseo de Sant Joan. Así hemos comido en La Barra de l'Avenir.