10 buenos restaurantes que debes visitar antes de que acabe julio

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Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de julio. Con toda la información sobre cada uno de ellos.
Martinet
Este restaurante que se ubica dentro de la charcutería Casanovas y donde cocinan con embutidos de manera atrevida está dirigido por Gerard Martí. Esto es lo que hemos comido en Martinet.
Cera 23
Carlos García, Guillermo Dosil y Rubén Bermúdez mantienen el éxito de este establecimiento consagrado a la cocina mediterránea con guiños internacionales. La "Galia de Astérix" que montaron estos tres amigos gallegos en el Raval cumple 15 años. Así es Cera 23.
El Tribut
El establecimiento, cuyo interiorismo recuerda a la Pedrera y al Park Güell, sirve platos inspirados en el genio modernista y recetas mediterráneas con toques internacionales. El mejor lugar donde darse un homenaje gastronómico en honor a Gaudí es, sin duda, El Tribut.
Cal Quiquet
Malena Loyer y Albert Blesa son dos veinteañeros que se han lanzado a la aventura con su primer restaurante después de conocerse en una universidad gastronómica. Se estrenan con una casa de 'menjars', donde el fricandó es una terrina. Así es Cal Quiquet.
Finca Nebot
La nostalgia, la cocina catalana de barrio y el espíritu familiar se juntan en esta antigua nave de 1924 de Poblenou convertida en refugio culinario llamado Finca Nebot.
Rev El Bar
Casa Cupra Raval, antes Casa Seat, es mucho más que un concesionario moderno; ahora enriquece su amplia oferta cultural con una propuesta gastronómica sencilla y sabrosa. Igual comes unas bravas que compras un coche antes o después de comer en Rev El Bar.
Neo Bistro
Achraf Rahmoun y Aleksandr Peresunko sirven platos de cocina mediterránea, proponen un menú de homenaje a la luz de la ciudad, regalan libros a los clientes y ofrecen sus paredes a los artistas locales. Este restaurante es, en realidad, la carta de amor a Barcelona del chef marroquí y el empresario ruso. Así es Neo Bistro.
La Barra de l'Avenir
El nuevo e informal proyecto de Roger Viñas y Chesco Salrach convierte la cocina de cazuela en una experiencia refinada y asequible en el paseo de Sant Joan. Así hemos comido en La Barra de l'Avenir.
Osaka Bang
Este diminuto restaurante triunfa con una carta cortísima, basada en dos especialidades japonesas: 'okonomiyaki' y 'takoyaki'. Así de buenos los hacen en Osaka Bang.
Casa Trampa
Este establecimiento en el corazón de Vallvidrera fue tan frecuentado como celebrado por uno de los faros de la gastronomía y la literatura modernas como Manuel Vázquez Montalbán. Muy bueno el menú del día de Casa Trampa.
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