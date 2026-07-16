10 buenos restaurantes que debes visitar antes de que acabe julio

Hay tantos establecimientos que merecen una visita... Nosotros vamos a muchos, y en las últimas semanas nos han gustado unos cuantos. Y hemos escrito sobre ellos. Si no has leído los artículos, no te preocupes, porque te hemos preparado una selección de buenos restaurantes de Barcelona que deberías probar antes de que acabe el mes de julio. Con toda la información sobre cada uno de ellos.

El lomo de dos colores con fresitas y mostaza de Martinet. / Marc Asensio Clupes

Martinet

Este restaurante que se ubica dentro de la charcutería Casanovas y donde cocinan con embutidos de manera atrevida está dirigido por Gerard Martí. Esto es lo que hemos comido en Martinet.

Las zamburiñas al horno de Cera 23, con una salsa que lleva curri y 'allioli' de azafrán, entre otros ingredientes. / Belén González

Cera 23

Carlos García, Guillermo Dosil y Rubén Bermúdez mantienen el éxito de este establecimiento consagrado a la cocina mediterránea con guiños internacionales. La "Galia de Astérix" que montaron estos tres amigos gallegos en el Raval cumple 15 años. Así es Cera 23.

La ventresca aderezada con una crema de zanahoria en escabeche y comino del restaurante El Tribut. / Jordi Otix

El Tribut

El establecimiento, cuyo interiorismo recuerda a la Pedrera y al Park Güell, sirve platos inspirados en el genio modernista y recetas mediterráneas con toques internacionales. El mejor lugar donde darse un homenaje gastronómico en honor a Gaudí es, sin duda, El Tribut.

El bacalao con tripa y la butifarra blanca de Cal Quiquet. / Begoña González

Cal Quiquet

Malena Loyer y Albert Blesa son dos veinteañeros que se han lanzado a la aventura con su primer restaurante después de conocerse en una universidad gastronómica. Se estrenan con una casa de 'menjars', donde el fricandó es una terrina. Así es Cal Quiquet.

El fricandó de "vaca muda" del restaurante Finca Nebot. / El Periódico

Finca Nebot

La nostalgia, la cocina catalana de barrio y el espíritu familiar se juntan en esta antigua nave de 1924 de Poblenou convertida en refugio culinario llamado Finca Nebot.

Varios de los platos de Rev El Bar, en Casa Cupra Raval. / El Periódico

Rev El Bar

Casa Cupra Raval, antes Casa Seat, es mucho más que un concesionario moderno; ahora enriquece su amplia oferta cultural con una propuesta gastronómica sencilla y sabrosa. Igual comes unas bravas que compras un coche antes o después de comer en Rev El Bar.

El tartar de gamba roja con 'kumquat' del Menú Solar del restaurante Neo Bistro. / Vladislav Myagkoff

Neo Bistro

Achraf Rahmoun y Aleksandr Peresunko sirven platos de cocina mediterránea, proponen un menú de homenaje a la luz de la ciudad, regalan libros a los clientes y ofrecen sus paredes a los artistas locales. Este restaurante es, en realidad, la carta de amor a Barcelona del chef marroquí y el empresario ruso. Así es Neo Bistro.

'Capipota' con sepia de La Barra de l'Avenir. / Òscar Gómez

La Barra de l'Avenir

El nuevo e informal proyecto de Roger Viñas y Chesco Salrach convierte la cocina de cazuela en una experiencia refinada y asequible en el paseo de Sant Joan. Así hemos comido en La Barra de l'Avenir.

Jasmine Angel y Masumi Escartín, en el restaurante Osaka Bang. / El Periódico

Osaka Bang

Este diminuto restaurante triunfa con una carta cortísima, basada en dos especialidades japonesas: 'okonomiyaki' y 'takoyaki'. Así de buenos los hacen en Osaka Bang.

Los guisantes con jamón del restaurante Casa Trampa. / Alberto García Moyano

Casa Trampa

Este establecimiento en el corazón de Vallvidrera fue tan frecuentado como celebrado por uno de los faros de la gastronomía y la literatura modernas como Manuel Vázquez Montalbán. Muy bueno el menú del día de Casa Trampa.