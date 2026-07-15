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Crustáceo fetiche

Dónde comer langostas estupendas a orillas del Mediterráneo

Te proponemos varios establecimientos donde fliparás con este producto

Los mejores restaurantes de Barcelona para comer delante del mar

Los mejores restaurantes del Baix Empordà

Una langosta del restaurante Els Pescadors de Llançà.

Una langosta del restaurante Els Pescadors de Llançà. / Pau Arenós

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Pau Arenós

Ferran Imedio

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La langosta es uno de los crustáceos más apreciados. Y más caros. Por eso tienes que asegurarte de que el establecimiento que la ofrece va a cocinarla bien. Si tienes alguna duda, te recomendamos estos restaurantes a orillas del Mediterráneo; puedes estar tranquilo porque la preparan de maravilla.

La langosta frita del restaurante Els Pescadors de Llançà.

La langosta frita del restaurante Els Pescadors de Llançà. / Pau Arenós

Els Pescadors (Llancà)

Los hermanos Fernández Punset lideran un restaurante donde el mar es el centro de la oferta, poniendo enfásis en la langosta, la reina del Cap de Creus. Así de bien la preparan en Els Pescadors.

La langosta con huevo y patatas de Es Còdol Foradat.

La langosta con huevo y patatas de Es Còdol Foradat. / Pau Arenós

Es Còdol Foradat (Formentera)

Eudald y Gil, los hijos mayores de Nandu Jubany y Anna Orte, se ocupan en Formentera de este local, como parte de un proceso de sucesión en el que están implicados los jefes de los restaurantes del grupo. Aquí, la langosta, debidamente etiquetada por la Confraria de Pescadors de Formentera para evitar chascos y falsificaciones, se cocina con cebolla caramelizada, ajo, pimiento verde y sobrasada, picada, 'fumet' y flambeada con brandi, y después le añaden las patatas y los huevos. Este plato y mucho más se come en Es Còdol Foradat.

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Fandango Formentera (Formentera)

Luis Arrufat, director gastronómico del grupo Fandango, plantea frente al mar una cocina que trasciende la vulgaridad de tantos comedores playeros. Arroces en su punto y pescados a la brasa son el santo y seña de Fandango Formentera.

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