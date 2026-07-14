¡Viva el Mediterráneo!
Los mejores restaurantes de la Costa Brava donde comer un gran producto con los pies casi en el agua
En estos sitios a dos pasos de la playa disfrutarás de grandes platos
Los mejores restaurantes del Baix Empordà
Los mejores restaurantes del Alt Empordà
El verano pide playa. Así que andas por el litoral ampurdanés refrescándote de chapuzón en chapuzón y quieres reponer fuerzas sin alejarte mucho del mar, aquí te recomendamos los mejores restaurantes de la Costa Brava donde comer un gran producto con los pies casi en el agua. Son estos.
Els Pescadors (Llançà)
Los hermanos Fernández Punset lideran un restaurante donde el mar es el centro de la oferta, poniendo enfásis en la langosta, la reina del Cap de Creus. Así de bien la preparan en Els Pescadors.
Villa Más (Sant Feliu de Guíxols)
Carlos Orta, Roger Co y Agathe Arnaud se reparten el huerto, la cocina y la sala, una trinidad a la que hay que sumar una bodega que atrae a los vinófilos. Esta fue nuestra experiencia en Villa Más.
La Taverna del Mar (S'Agaró)
Este restaurante ha cumplido 90 años en 2026. Y en plena forma, como lo demuestra el hecho de que la dirección culinaria corre a cargo del chef Romain Fornell. Gracias a su carta marinera (almejas, ostras, pulpo, cocochas, gambas, 'suquet' de pescado...) sigue siendo uno de los santuarios de la gastronomía en la Costa Brava. Así de bien está hoy en día La Taverna del Mar.
Toc al Mar (Begur)
Langosta, paella y pescado a la parrilla o a la brasa, todo fresquísimo, todo simple, todo perfecto. Todo procedente de las barcas de los pescadores de la zona, para preservar la máxima autenticidad de la que se vanagloria este restaurante. Está en Aiguablava (Begur), una de las calas más bonitas de la costa. Te contamos aquí qué más se puede probar en Toc al Mar.
Al Kostat del Mar (Begur)
El restaurante de Jordi Vilà en el Hotel Finca Victoria (Begur) se luce con su apuesta más marinera. Àlex López, en cocina, y Xecu Fugarolas, en sala, marcan perfil propio en la réplica del barcelonés Al Kostat, con los pescados y las brasas como protagonistas. Estos son los platos que probamos en Al Kostat del Mar.
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