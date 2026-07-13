Los mejores restaurantes indios para una comida de película (de Bollywood)

Barcelona puede presumir de un buen puñado de restaurantes indios. Se nota que gustan sus platos potentes, especiados, aromáticos, coloridos, distintos a lo que solemos comer por estas latitudes. Aquí seleccionamos unos cuantos que nos han gustado tanto que lo celebraríamos bailando a lo Bollywood.

Casa Masala Este restaurante (Muntaner, 152) es la evolución de Masala 73, que abrió en 2017. Sigue bordando los curris y el 'street food' indio, con sabores muy auténticos del país asiático, pero ahora adaptados al formato tapa. La bomba Bombay es, probablemente, su mejor ejemplo: una pasta a base de patata, garbanzo y guisante, salsa brava especiada y mayonesa de curri. Otras propuestas en esta línea son los tacos de secreto de ibérico al curri 'vindaloo' con yogur especiado picante, el 'dahi puri' (esferas crujientes de harina de garbanzo rellenas de patata y legumbres con yogur, salsa picante, tamarindo y granada) y las 'pakoras' (verduras rebozadas con cebolla morada con 'garam masala' y acompañadas de salsa de tamarindo y semillas de hinojo). Así fue la última visita que hizo Pau Arenós a Casa Masala.

La bomba Bombay del restaurante Casa Masala. /

Mayura Es uno de los restaurantes pioneros en la ciudad condal en ofrecer la cocina del norte de la India. Ubicado en el Eixample (Girona, 57) desde 2006, su interiorismo evoca la esencia de un palacio del país asiático: plumas de pavo real -símbolo nacional y emblema de belleza y protección-, flores que aluden a la pureza, velas que aportan calidez, tejidos de seda en intensos colores en paredes y cojines, muebles tallados... Y en la mesa, platos auténticos, siempre aderezados con especias y actualizados con algunos toques modernos, con las verduras y hortalizas de temporada y de proximidad como grandes protagonistas. Allí, siempre que pueden, echan mano del horno 'tandoor'. Esto es lo que se come en Mayura.

Varios platos y cócteles del restaurante indio Mayura. / El Periódico

Little Andaman Una visita al restaurante Little Andaman (Muntaner, 182) sirve para hacerse una idea de cómo es la cocina costera del sur de la India: más pescado, más marisco, menos picante, otras especias, más coco... Lo que se estila en las provincias de Goa, Gujarat, Kerala, Andhra Pradesh... Nada que ver con la idea que se tiene de la gastronomía hindú, de sabores mucho más potentes. De hecho, las islas Andaman son las que están más lejos de la India continental. Encontrarás aquí platos amables que se adaptan bien a nuestro paladar por su suavidad. ¿Cuáles? Aquí te lo contamos todo sobre Litlle Andaman.

Carabineros al vapor. / Alex Froloff

Tandoor Ivan Surinder prepara el 'tikka masala' siguiendo la receta de su padre, Nath Surinder, que falleció y fue el primer chef indio de Barcelona. Pero también borda otros platos especiados. Aquí te contamos qué se come en Tandoor.

El pollo 'tikka masala' del restaurante Tandoor. / Joan Cortadellas

Rangoli La visita al horno 'tandoor' debería ser obligada para comprender el ardor indio. Solo hay que pedir a Sangay Das Gupta, el director de Rangoli, un 'tour' por la cocina y curiosear en esa tinaja de Alí Babá donde pegan los panes en las paredes y clavan los alimentos en brochetas para el tostado. Pero de ese artilugio salen más cositas ¿Cuáles? Aquí te contamos lo que se come en Rangoli.

Anand, con un par de brochetas, y su socio, Sangay, en Rangoli. / Joan Cortadellas

Achaar Los hermanos Majid y Mani Alam y su cuñado, Bilal Khan, procedentes del Punjab paquistaní, que también tienen el restaurante paquistaní, Baby Jalebi, han abierto una cantina india en Poblenou donde sirven una costilla de cordero al ‘tandoor’ de rechupete. Para beber, los vinos que sugiere la sumiller italiana Irene Cavalli. Si quieres saber más, aquí tienes la crónica de Achaar.