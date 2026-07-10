Una ruta de tapas por el Raval (y otros buenos planes gastro para este finde)

Nadie podrá decir que Barcelona y alrededores es una zona poco activa a nivel culinario. Son tantas las citas que tienen la gastronomía como gancho... Multitud de propuestas suculentas y a buen precio que ningún gurmet debería perderse, como estas que hemos seleccionado para este fin de semana y que puedes leer a continuación.

La propuesta de Mendizábal para la Ruta de Tapas del Raval: coca de escalivada con anchoas, aceitunas y 'allioli' gratinado. / El Periódico

Ruta de Tapas del Raval (Barcelona, hasta el 12 de julio)

La Ruta de Tapas del Raval es uno de los platos fuertes de la fiesta mayor del barrio. Este año, 19 bares y restaurantes ofrecen una tapa y una bebida por 5 euros. Son Bar Atlanta, Bar El Toro, Fat Cat, La Prudència, Las Fernández, Nun Cultural Cafè, Chula Vista, El Magraner Boig, El Cafetí, La Ravala, La Monroe, Arume, La Morera, Bar Mendizábal, Dr. Beer & Mr Fried, Biocenter, Bar Costa y, por primera vez, dos locales del mercado de la Boqueria, Kiosko Universal y Bar Clemen’s.

Además, durante la fiesta mayor se celebran actos en los que la gastronomía tendrá un papel preponderante. El viernes 10 de julio al mediodía, la calle Nou de la Rambla acoge una paella popular gratuita en beneficio de la Associació d'Amics de l'Arc del Teatre i Rodalies y el sábado 11 de julio, también allí mismo, se monta una butifarrada popular en beneficio del Club de Fútbol masculino y femenino del Raval. El domingo 12 de julio, la fiesta mayor, organizada por el distrito de Ciutat Vella, el Eix Comercial del Raval y los comerciantes y los vecinos, se cerrará con una paella popular (a partir de las 12.00 horas) y música en la plaza de Salvador Seguí.

El maestro pastelero Oriol Balaguer. / Instagram

GastroDolç (Flix, hasta el 13 de julio)

Flix (Tarragona) vuelve a convertirse en el epicentro de la pastelería y del mundo dulce con la celebración de GastroDolç, una cita que reunirá a artesanos, panaderos, pasteleros y cocineros. La jornada inaugural, que se celebrará en el Mercat Municipal, contará con la participación de Rafel Muria, chef de Quatre Molins (Cornudella de Montsant, con una estrella Michelin), que ofrecerá un desayuno con la miel como gran protagonista. Esther Real y Gerard Gil, quinta generación de la saga panadera de Forn Gil, compartirán su manera de entender una panadería donde la tradición convive con la creatividad; sus elaboraciones han sido distinguidas con premios como la Mejor Coca de Sant Joan de Chocolate de Catalunya 2024, además de ser segundas en los certámenes Mejor Roscón de Reyes Creativo 2023 y Mejor Mona de Pascua 2023.

También estarán presentes Oriol Balaguer; la familia Sistaré, guardianes de la tradición panadera de Reus; Eduard Verdaguer, fundador de Panàtics (Barcelona); y el leridano Roger Canela (PaPanBread), Mejor Panadero de Catalunya 2022 y uno de los grandes especialistas en fermentaciones y nueva panadería artesana.

Entre los pasteleros de la zona, destaca la participación de Pau Carranza, de la Pastisseria Larrosa (Flix), distinguido con galardones como el premio al Mejor Pan de Sant Jordi de Catalunya o el Mejor Pastel de Queso de Catalunya 2024; Llorenç Peral, de Els Perxis, figura emergente del sector y flamante ganador del concurso a la Mejor Coca de Sant Joan de Chocolate 2026, y Àlex Lera, de la Pastisseria Sant Llehí, uno de los nombres con mayor proyección de la nueva pastelería catalana, reconocido por su trabajo innovador y ganador del premio al Mejor Pastel de Queso de Catalunya 2025.

Festival Terrer Empordà (varias localidades, hasta el 19 de julio)

El Festival Terrer Empordà encara su segundo fin de semana con varias propuestas. El viernes 10 de julio a las 19.30 horas, el espacio de El Parral (Campany) acoge la experiencia 'Fusió al Parral', una cata de fusión en formato cóctel que vinculará los vinos de la DO Empordà con los productos agroalimentarios galardonados con el sello Girona Excel·lent. La sesión estará guiada por el prestigioso sumiller Rafel Sabadí. Al anochecer, la Plaça Major de Capmany es el escenario de dos propuestas musicales: a las 21.30 horas, un concierto de la saxofonista y cantante Eva Fernández y, a las 23.00 horas, un espectáculo inmersivo de Namina & The Barbarians. La velada irá acompañada de vinos de las bodegas de Capmany: Oliveda, Arché Pagès, Vinyes d’Olivardots, Aldea de Buscarós, Marià Pagès y Pere Guardiola y los platos del restaurante El Fort. También el sábado 11 de julio a las 11.00 horas, en Santa Maria del Roure (Pont de Molins) tendrá lugar una 'Cata socràtica' conducida por el equipo de Equànima, donde se explorará la relación entre el origen y la identidad de un vino.

En La Canónica de Vilabertran, sede principal del festival, tiene un agenda cargada. El viernes 10 de julio a las 18.00 horas, Fintan Kerr, colaborador de Tim Atkin, presentará 'The best of Empordà'; la cata analizará las referencias que han cautivado a la crítica internacional. A las 20.00 horas del sábado 11 de julio, acogerá la sesión 'Roig, blanc i negre', un recorrido por la genética vinícola más auténtica del Empordà guiado por la enóloga y viticultora Anna Espelt, que profundizará en la identidad cromática y el patrimonio varietal de la zona a través de vinos de Hugas de Batlle, Espelt Viticultors, Cooperativa de Garriguella, Roig Parals, Mas Llunes y Celler Espolla. Los propios elaboradores comentarán sus creaciones en una cata en la que habrá pan elaborado con Farina de Girona, aceites de la DOP Oli de l'Empordà y embutidos de Boada Porcel. En el mismo escenario, el domingo 12 de julio a las 12.00 horas, la sumiller Marta Cortizas guiará una cata que recorrerá el contraste paisajístico del Empordà.