Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Casa Platos, Rev El Bar y Grosso Napoletano
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Enigma, Aleia y Casa Trampa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mineral, Cera 23 y Mayura
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Ot Salvans y Víctor Martínez afrontan su segunda apertura tras el Manda Huevos, con un restaurante ‘hi fi’ donde la música, la coctelería y la cocina van de la mano. Cócteles y platazos suenan muy bien en Casa Platos.
Casa Cupra Raval, antes Casa Seat, es mucho más que un concesionario moderno; ahora enriquece su amplia oferta cultural con una propuesta gastronómica sencilla y sabrosa. Igual comes unas bravas que compras un coche antes o después de comer en Rev El Bar.
La cadena de pizzerías artesanales estrena propuestas veraniegas: la Nobile Carciofo (corazones de alcachofa horneados, con salsa de 'grana padano', 'guanciale' y un toque de menta), la ensalada Rivolta (combina una base de ricota y limón con tomates cherry marinados, aceitunas negras, cebolla encurtida y hojas de menta fresca), la pizza Nerano (sobre una base de crema de calabacín, menta y mascarpone se funden los quesos 'fior di latte' y 'caciocavallo', calabacín fresco, crema de 'grana padano' y albahaca) y un helado de vainilla con corazón de amarena y otro de pistacho. Así se come en Grosso Napoletano.
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