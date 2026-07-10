3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Casa Platos, Rev El Bar y Grosso Napoletano

Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Casa Platos Ot Salvans y Víctor Martínez afrontan su segunda apertura tras el Manda Huevos, con un restaurante ‘hi fi’ donde la música, la coctelería y la cocina van de la mano. Cócteles y platazos suenan muy bien en Casa Platos.

El Wellington de pichón con el cóctel Bloody Clear de Casa Platos. / Ferran Nadeu

Rev El Bar Casa Cupra Raval, antes Casa Seat, es mucho más que un concesionario moderno; ahora enriquece su amplia oferta cultural con una propuesta gastronómica sencilla y sabrosa. Igual comes unas bravas que compras un coche antes o después de comer en Rev El Bar.

Varios de los platos de Revel Bar, en Casa Cupra Raval. / El Periódico

Grosso Napoletano La cadena de pizzerías artesanales estrena propuestas veraniegas: la Nobile Carciofo (corazones de alcachofa horneados, con salsa de 'grana padano', 'guanciale' y un toque de menta), la ensalada Rivolta (combina una base de ricota y limón con tomates cherry marinados, aceitunas negras, cebolla encurtida y hojas de menta fresca), la pizza Nerano (sobre una base de crema de calabacín, menta y mascarpone se funden los quesos 'fior di latte' y 'caciocavallo', calabacín fresco, crema de 'grana padano' y albahaca) y un helado de vainilla con corazón de amarena y otro de pistacho. Así se come en Grosso Napoletano.