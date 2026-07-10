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Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Casa Platos, Rev El Bar y Grosso Napoletano

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Enigma, Aleia y Casa Trampa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mineral, Cera 23 y Mayura

Los calamares con pilpil de jamón ibérico y el cótel Skalivada de Casa Platos.

Los calamares con pilpil de jamón ibérico y el cótel Skalivada de Casa Platos. / Ferran Nadeu

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Ferran Imedio

Pau Arenós

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Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Casa Platos

Casa Platos

Ot Salvans y Víctor Martínez afrontan su segunda apertura tras el Manda Huevos, con un restaurante ‘hi fi’ donde la música, la coctelería y la cocina van de la mano. Cócteles y platazos suenan muy bien en Casa Platos.

El Wellington de pichón con el cóctel Bloody Clear de Casa Platos.

El Wellington de pichón con el cóctel Bloody Clear de Casa Platos. / Ferran Nadeu

Los restaurantes del barrio de Gràcia que no deberías perder de vista

Los restaurantes del barrio de Gràcia que no deberías perder de vista

Rev El Bar

Rev El Bar

Casa Cupra Raval, antes Casa Seat, es mucho más que un concesionario moderno; ahora enriquece su amplia oferta cultural con una propuesta gastronómica sencilla y sabrosa. Igual comes unas bravas que compras un coche antes o después de comer en Rev El Bar.

Varios de los platos de Revel Bar, en Casa Cupra Raval.

Varios de los platos de Revel Bar, en Casa Cupra Raval. / El Periódico

Estos son los mejores restaurantes del paseo de Gràcia

Estos son los mejores restaurantes del paseo de Gràcia

Grosso Napoletano

Grosso Napoletano

La cadena de pizzerías artesanales estrena propuestas veraniegas: la Nobile Carciofo (corazones de alcachofa horneados, con salsa de 'grana padano', 'guanciale' y un toque de menta), la ensalada Rivolta (combina una base de ricota y limón con tomates cherry marinados, aceitunas negras, cebolla encurtida y hojas de menta fresca), la pizza Nerano (sobre una base de crema de calabacín, menta y mascarpone se funden los quesos 'fior di latte' y 'caciocavallo', calabacín fresco, crema de 'grana padano' y albahaca) y un helado de vainilla con corazón de amarena y otro de pistacho. Así se come en Grosso Napoletano.

Varias propuestas de la nueva carta de verano de Grosso Napoletano.

Varias propuestas de la nueva carta de verano de Grosso Napoletano. / El Periódico

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