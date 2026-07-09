¡Que suene la música!: los mejores restaurantes para disfrutar del paladar y del oído

La experiencia en un restaurante va más allá de la comida. Por eso siempre tratan de que estés a gusto gracias al trato del personal o a la decoración del espacio. También el hilo musical importa para que lo pases bien jalando, como lo demuestran estos restaurantes de Barcelona que cuidan mucho la música.

Quim Marquès, Marcel Olivares y Miquel Carrasco, en el bistró Piropo. / MANU MITRU

Bistró Piropo

Quim Marquès es un enamorado de París y ha querido homenajear los bistrós a su manera, con bocados que también tienen que ver con una cocina perdida, la cocina festiva de las madres yeyés (copiamos aquí el título de la crónica que le dedicó Pau Arenós). Así es Bistró Piropo.

Beatriz Rosa y Xavi Martínez, en el Bar Remedios. / Macarena Pérez

Bar Remedios

Alejo Ventosa y Llorenç Balaguer están a cargo de un bar cerca de la Diagonal en el que la tortilla de patatas hecha al momento tiene un público leal. La hemos probado y nos gustado tanto como el tapeo plácido de este local exitosos y jaranero llamado Bar Remedios.

El cocinero Óscar Álvarez, en una mesa de Barra Oso. / JORDI COTRINA

Barra Oso

En este restaurante íntimo, Óscar Álvarez elabora una cocina que engancha, adicta a la mantequilla y con golpes inesperados como el sándwich crujiente de callos y morro. Esta es la crónica de nuestra visita a Barra Oso.

El comedor del restaurante Casa Platos. / Ferran Nadeu

Casa Platos

Ot Salvans y Víctor Martínez afrontan su segunda apertura tras el Manda Huevos, con un restaurante ‘hi fi’ donde la música, la coctelería y la cocina van de la mano. Cócteles y platazos suenan muy bien en Casa Platos.

Pompa

Este bar de vinos es el hermano pequeño de Berbena. Pero pese a su tamaño (pocas mesas, una barra diminuta), es un lugar a tener en cuenta, sobre todo por la oferta líquida, con más de 600 referencias de todo el mundo, muchas propuestas naturales, que puedes acompañar con quesos y embutidos o con alguno de los platos que salen de su cocina a la vista, también mini-mini, equipada con una plancha y un pequeño horno.