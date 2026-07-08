Direcciones suculentas
Los mejores restaurantes de la Zona Franca para reponer fuerzas con buen gusto
El popular barrio barcelonés cuenta con establecimientos donde disfrutar de cada bocado
Los mejores restaurantes de Sants que deberías tener en tu radar
Buenos restaurantes cerca de la Fira de Montjuïc
El barrio de la Zona Franca está un poco apartado de todo, pero cuenta con muchos establecimientos que merecen la pena. Como estos restaurantes donde reponer fuerzas disfrutando de cada bocado.
Bar Iberia
Hace una década, Francisco y Longinos Álvarez Castro se hicieron cargo de un establecimiento en la Marina de Port que y ya se ha convertido en una dirección gastro ineludible este Bar Iberia.
Granja Elena
Este restaurante es un fenómeno barcelonés: a primera hora, desayunos con fundamento y, al mediodía, alta cocina de barrio, como la denominan. Así se come, 50 años después de su apertura, en Granja Elena.
Arrozal
Este restaurante ubicado en la Zona de Actividades Logísticas del Port de Barcelona, en la Zona Franca, está regentado por los propietarios de Ca la Nuri, cuyos arroces son religión entre los amantes del grano. Además de la gramínea, aquí encontrarás buenos platos de cocina de mercado, buena brasa y un menú de mediodía.
Bar La Nevera
Este establecimiento del barrio de La Marina del Prat Vermell ofrece platos interesantes a precios muy asequibles. Esto es lo que hemos comido en Bar La Nevera.
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