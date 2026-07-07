Estos son los dos restaurantes que no te puedes perder si vas a Llançà

Además de un paisaje bonito, Llançà tiene otro gancho irresistible: su gastronomía. Lo demuestran estos dos restaurantes que no te puedes perder si eres gurmet y andas por este pequeño pueblo costero de la Costa Brava.

El taco de arroz de Miramar. / Pau Arenós

Miramar

Este establecimiento tiene un restaurante con dos estrellas Michelin, un hotel y la panadería A mà: vive una edad de oro bajo la dirección de Paco Pérez y Montse Serra y han sumado a los hijos, a Guillem, poeta, y a Zaïra, actriz. Así hemos comido en nuestra última visita a Miramar.

La langosta frita del restaurante Els Pescadors de Llançà. / Pau Arenós

Els Pescadors

Los hermanos Fernández Punset lideran un restaurante donde el mar es el centro de la oferta, poniendo enfásis en la langosta, la reina del Cap de Creus. Así de bien la preparan en Els Pescadors.