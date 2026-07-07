Nivelazo
Estos son los dos restaurantes que no te puedes perder si vas a Llançà
Estos dos establecimientos son de lo mejorcito que encontrarás en toda la Costa Brava
Los mejores restaurantes del Alt Empordà
Los mejores restaurantes de la provincia de Girona (sin contar la capital)
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Además de un paisaje bonito, Llançà tiene otro gancho irresistible: su gastronomía. Lo demuestran estos dos restaurantes que no te puedes perder si eres gurmet y andas por este pequeño pueblo costero de la Costa Brava.
Miramar
Este establecimiento tiene un restaurante con dos estrellas Michelin, un hotel y la panadería A mà: vive una edad de oro bajo la dirección de Paco Pérez y Montse Serra y han sumado a los hijos, a Guillem, poeta, y a Zaïra, actriz. Así hemos comido en nuestra última visita a Miramar.
Els Pescadors
Los hermanos Fernández Punset lideran un restaurante donde el mar es el centro de la oferta, poniendo enfásis en la langosta, la reina del Cap de Creus. Así de bien la preparan en Els Pescadors.
Suscríbete para seguir leyendo
- Carlos Llull, electricista: 'Cuando alguien te diga 'apaga el aire acondicionado, que consume muchísimo', recuerda que...
- Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
- Un casero compra una vivienda ocupada desde 2013 y logra recuperarla al no estar inscrita en el Registro de la Propiedad
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Las personas que más viven no solo hacen más ejercicio, están construyendo amistades
- Varios individuos entran en la sede de Ospina Abogados y roban el expediente de Vito Quiles
- He perdido el amor de mi vida por culpa de la R11
- Alonso: 'No hay nada como ganar, ganar te cambia la vida
- Aliança Catalana aplaza el congreso en el que vetará la posibilidad de concurrir a las elecciones generales