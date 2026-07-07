Año Gaudí: todo lo que puedes comer y beber con sabor al genio del modernismo

La conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí ha inspirado a muchos actores del mundo de la gastronomía para crear platos, bebidas y todo tipo de bocados en recuerdo la figura del genio modernista: aquí tienes todo lo que puedes comer y beber en homenaje al de Reus.

Vino Panot Gaudí Brut Reserva 2021(Cavas Hill). / El Periódico

Panot Gaudí Brut Reserva 2021 (Cavas Hill)

Cavas Hill, del grupo Ferrer Wines, bodega histórica del Penedès fundada en 1887 en pleno auge del modernismo catalán, ha lanzado una colección inspirada en el 'panot' Gaudí, la icónica baldosa hexagonal asociada a la arquitectura modernista y al imaginario visual de Barcelona. La colección, que luce una etiqueta que reinterpreta la emblemática pieza, está formada por tres referencias: Panot Gaudí Brut Reserva 2021, Gran Reserva 2020 Brut Nature y Pinot Noir Rosé 2021. El primero es la referencia más versátil e icónica de la colección: se trata de un cava de guarda superior elaborado con xarel·lo, macabeo y parellada procedentes de viñedos ecológicos de entre 20 y 40 años que se vendimian manualmente.

El vino base fermenta en depósitos de acero inoxidable y, siguiendo el método tradicional, realiza una segunda fermentación en botella con una crianza mínima de 18 meses sobre lías para alcanzar finura, complejidad y una textura cremosa. De color amarillo brillante, con reflejos dorados y una burbuja fina y persistente, en nariz resulta fresco y expresivo, con aromas de pera, kiwi y piña, acompañados de notas cítricas y un suave toque floral. En boca se muestra refrescante y equilibrado, con fruta madura y una acidez viva que aporta ligereza. Aparecen notas de mandarina y un sutil matiz anisado, seguidas de un final suave con recuerdos de pan tostado y frutos secos. Acompaña mariscos, pescados, 'sushi'... Cuesta 13,85 €.

Hofmann reproduce la Sagrada Família en una galleta

Hofmann ha creado Origen, una galleta concebida como un homenaje a Barcelona y a Antoni Gaudí. La pieza, reconocida recientemente con el premio a Mejor Pasta de Té de Catalunya 2026 otorgado por la revista especializada 'Dulcypas', reproduce la silueta de la Sagrada Família en un grabado sobre la pieza. Se compone de una base de 'shortbread' sobre la que se construyen capas de praliné de avellana y café, 'gianduja' de avellana, caramelo de 'sobacha' y chocolate con leche. El resultado es una elaboración compleja y equilibrada que combina profundidad aromática, contraste de texturas y notas tostadas. Está disponible en las pastelerías Hofmann de Barcelona y Madrid.

El fricandó vegano con el que el restaurante El Tribut homenajea a Gaudí. / El Periódico

El Tribut, un restaurante que recuerda a Gaudí con su decoración y sus platos

El Tribut, en el Balcón Gastronómico, tiene un interiorismo que recuerda a La Pedrera y al Park Güell. Ofrece sugerencias durante todo el año que recuerdan al arquitecto, como el ajoblanco con gamba roja con cítricos, el fricandó vegano, el arroz seco de lomo de bacalao con 'calçots' a la brasa y romesco, la torrija de 'focaccia' con crema catalana quemada, 'crumble' de almendras y sorbete de mandarinas con vermut de Reus...

La coctelería gaudiniana efímera de la azotea del Hotel El Palace

El rincón más apartado y exclusivo de la azotea del Hotel El Palace se convierte en el Gaudí Secret Garden, una coctelería efímera con vistas a la Sagrada Família. Los asistentes pueden disfrutar de las vistas al templo mientras toman cócteles de espíritu mediterráneo elaborados con Saint Germain, licor francés artesanal a base de flores de saúco frescas maceradas en aguardiente de uvas blancas de Borgoña. Entre las creaciones que pueden catarse está el Mosaic Sour, que homenajea la arquitectura de Gaudí (lleva licor de saúco, ron y limón). La propuesta se completa con aperitivos ligeros de temporada. El espacio abre de 18.00 a 23.00 horas en junio, con horario ampliado en julio y agosto.

Uno de los platos del menú dedicado a Gaudí del restaurante Volta. / El Periódico

La comida de Volta

El Hotel Borneta y su restaurante Volta han diseñado una experiencia llamada Gaudí Year que traslada el espíritu creativo de Gaudí a quien reserve una habitación. Comienza tras el 'check-in' con una visita con audioguía a Casa Vicens, considerada la primera gran obra del arquitecto. A su regreso al establecimiento, los huéspedes disfrutan en Volta de una comida bajo los arcos del restaurante, acompañada de un cóctel de autor inspirado en el universo del genio modernista; se trata de una propuesta gastronómica que reinterpreta la estética y el imaginario del arquitecto a través de sabores, texturas y una aproximación contemporánea a la coctelería.

El chocolate lanzado por Casa Batlló / MIREIA RODRIGUEZ

Cuando la fachada de la Casa Batlló se puede saborear

Con motivo del Año Gaudí, Casa Batlló presenta, en colaboración con Chocolat Factory, una colección de chocolates inspirada en el universo creativo del arquitecto. La propuesta incluye una tableta de chocolate de diseño 'vintage' basada en la icónica fachada del edificio, creada expresamente para la conmemoración, así como 'Treasures from Casa Batlló', una caja de chocolates blancos, con leche y negros inspirados en distintos elementos decorativos de la casa, uniendo patrimonio, diseño y placer en un homenaje dulce a esta obra del genio.

La caja colector de galletas Gaudi & Barcelona / Galletas Trias

Trias: galletas con espíritu modernista

La histórica casa de galletas Trias presenta una edición coleccionable dedicada a Gaudí y Barcelona, con un 'packaging' que evoca algunas de las obras más emblemáticas del arquitecto. El diseño convierte la caja en un objeto de colección en sí mismo, un homenaje visual que dialoga con la tradición pastelera de la marca y el imaginario modernista.

Los bombones Gaudi / Catanias Cudié

Catanias Cudié: bombones inspirados en el genio de Reus

Catanias Cudié ha creado una colección especial de bombones Gaudí, inspirada en el arquitecto y en su origen reusense. Según explica la marca, “nuestro maestro chocolatero se inspiró en el genio de Gaudí y su origen para crear estas catanias artesanales, combinando avellanas caramelizadas con el sabor del praliné de la catania”. Una lectura dulce y elegante del legado modernista.

La caja de bombones Gaudí / Chez Rita

Chez Rita: el arte de Gaudí en chocolate

La chocolatería artesanal del Born Chez Rita (Ribera, 14), se suma al Año Gaudí con ediciones limitadas de bombones hechos a mano. Destaca una caja de 16 bombones inspirados en formas y colores del universo gaudiniano, con sabores de raíz catalana como turrón, lavanda, crema catalana, piñones y nuez moscada; También hay una pieza de gran formato que recrea el 'trencadís' en chocolate negro con interior de turrón.

El vermut blanco de Bar La Esquina

Bar La Esquina, que ha incorporado un menú de arroz de mediodía de lunes a domingo y ha renovado la carta con platos de temporada como la gilda XL, el salmorejo tradicional con picadillo de boquerón y manzana ácida, o el puerro a la brasa con 'steak tartar', gel de yema ahumada y parmesano rallado, ha estrenado un vermut blanco seco de autor, disponible de forma efímera durante aproximadamente un mes. Se trata de una creación dorada, herbal y con mucha personalidad, nacida de una lectura austera y mediterránea de la obra del arquitecto. En copa, sorprende por su perfil seco y su sabor a avellana tostada, equilibrado con notas de vino rancio, naranja amarga, hierbas mediterráneas y un toque de miel de romero.

Noticias relacionadas

Natàlia Grau (Pastisseria Grau), con el huevo de Pascua inspirado en Gaudí 'La vida que trenca dins', que puede verse en el Museu de la Xocolata. / El Periódico

El huevo de Pascua con 'trencadís' en el Museu de la Xocolata

El Park Güell exhibió una muestra de 10 huevos de Pascua artesanos elaborados con chocolate e inspirados en la obra de Gaudí. Más de 3.000 visitantes votaron cuál era la pieza que mejor representaba el imaginario del parque y la obra 'La vida que trenca dins', de la pastelería Grau (Esparreguera) fue la ganadora, de modo que fue trasladada al Museu del Xocolata de Barcelona para que fuera expuesta de manera permanente. La obra de Natàlia Grau construye un relato simbólico a partir del diálogo entre arquitectura y naturaleza, uno de los rasgos más característicos de la obra del genio y del Park Güell. Su superficie está recubierta por un 'trencadís' de chocolate blanco, elaborado con 'transfers' fotográficos que reproducen detalles reales del 'trencadís' que hay en el parque, mientras que desde el interior emergen elementos vegetales de chocolate inspirados en plantas mediterráneas del mismo recinto.