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Fallece a los 44 años el chef Bertrand Grébaut, que llevó el restaurante Septime a la élite mundial

Septime, en París, llegó a estar entre los 11 mejores restaurantes del mundo, según la lista The The World's 50 Best Restaurants, en el 2024

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El chef francés Bertrand Grébaut durante el festival gastronómico en Nueva York,.

El chef francés Bertrand Grébaut durante el festival gastronómico en Nueva York,. / EMMANUEL DUNAND

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Redacción Gastro

AFP

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El chef francés Bertrand Grébaut ha fallecido a los 44 años, según ha informado su socio en el restaurante Septime, que llegó a estar entre los once mejores restaurantes del mundo, según la lista The The World's 50 Best Restaurants, en el 2024. Fue el año en el que Disfrutar alcanzó la primera plaza. Septime no era el clásico 'palace' parisino, sino que respiraba un aire más de bistró.

“Tengo la inmensa tristeza de anunciaros la desaparición de Bertrand. Luchó con todas sus fuerzas y con un inmenso coraje contra la enfermedad”, indicó Théophile Pourriat en la cuenta de Instagram del restaurante del este de París: “He perdido a mi mejor amigo, mi socio, mi hermano”.

Fue “uno de los primeros en querer aportar una verdadera trazabilidad de los productos, en un mejor ambiente de trabajo y con una cohesión que apreciaba por encima de todo”, según la guía Michelín, que le había otorgado una estrella. No tenía aún 30 años cuando la obtuvo, en 2009.

Apasionado del grafiti durante su adolescencia parisina, Bertrand Grébaut trabajó primero como diseñador gráfico antes de orientarse hacia la cocina. Se formó en la prestigiosa escuela de gastronomía Ferrandi e hizo sus primeros pasos en L’Arpège, en París, de Alain Passard, y después en L’Agapè, también en París.

En 2011, el dúo que formaba con Théophile Pourriat abrió Septime, un local que sedujo con una cocina inventiva bajo una apariencia de sencillez, en un entorno menos chic pero más relajado del este de París, en el distrito XI, lejos de los barrios elegantes donde se concentran los restaurantes de los grandes chefs.

Intuitiva, libre, comprometida, sin complejos: la cocina de Bertrand Grébaut era todo eso. Como su deseo de democratizar el restaurante gastronómico, de devolver su lugar a lo vivo, a la sencillez, a la belleza, a cierta forma de ligereza, de salirse del camino marcado”, le rindió homenaje el sábado la guía Fooding, referencia de la bistronomía.

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El éxito fue tal que el dúo abrió nuevos locales muy cerca de Septime: Clamato, centrado en platos del mar; La Cave; y la pastelería Tapisserie.

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