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VÍDEO | El canal Gastro estrena el mini documental 'El Motel: el señor Mercader, el señor Pla y el señor Subirós'

¡No toquen El Motel! 65 años en la carretera y un siglo del nacimiento del fundador del restaurante

El Racó d'Binu, el tiempo detenido

Montserrat Fontané, la cocinera que encendió el fuego de los Roca

Ferran Adrià vuelve a cocinar en 'Gaudí, Adrià y el regreso del salmonete'

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Pau Arenós

Patricio Ortiz

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El 4 de junio de 1961, el cocinero Josep Mercader fundó en Figueres un restaurante de carretera, una institución que ha cumplido 65 años y que ha sido crucial para la evolución y el esplendor de la ‘cuina catalana’ y cuya historia se cuenta en el mini documental ‘El Motel: el señor Mercader, el señor Pla y el señor Subirós’, producido por el canal Gastro de EL PERIÓDICO.

El trabajo se divide en varias partes: una entrevista con Jaume Subirós, heredero de Mercader, que murió tempranamente con 53 años, en la que explica desde la fundación del establecimiento hasta la actualidad, y cuatro recetas, elaboradas por Jordi Subirós Mercader.

Joan Manté, con el carro de quesos de El Motel.

Joan Manté, con el carro de quesos de El Motel. / Ferran Nadeu

El título de la obra audiovisual se basa en el modo en el que el señor Subirós recuerda a Mercader y a Josep Pla, el escritor, cliente, amigo y, a veces, confidente: siempre que habla de ellos, precede el apellido con el sustantivo ‘señor’. Señor Mercader. Señor Pla.

Jordi Subirós Mercader cocina cuatro platos: las habitas a la menta, idea del abuelo Mercader que fue una gran innovación en su época; el Niu, el mar y montaña más barroco y que ya casi nadie prepara; las colmenillas a la crema y la parpatana de atún ‘à la mode’. En la sala, el señor Subirós flambea los famosos ‘taps’ de Cadaqués.

La ensalada de habitas a la menta de El Motel.

La ensalada de habitas a la menta de El Motel. / Ferran Nadeu

‘El Motel: el señor Mercader, el señor Subirós y el señor Pla’ es el tercer mini documental que homenajea casas clásicas y fundamentales de Catalunya, que siguen abiertas y sin signos de agotamiento, superando el medio siglo.

Jaume Subirós y su hijo Jordi Subirós, en el salón del Motel Empordà.

Jaume Subirós y su hijo Jordi Subirós, en el salón del Motel Empordà. / Ferran Nadeu

El primero fue ‘El Racó d’en Binu: el tiempo detenido’, sobre el restaurante de Argentona que muchos dieron por muerto, y el segundo, ‘Montserrat Fontané’, la cocinera que encendió el fuego de los Roca’, sobre la Catalana de l’Any, matriarca de los Roca y propietaria de Can Roca.

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‘El Motel: el señor Mercader, el señor Pla y el señor Subirós' es una producción de EL PERIÓDICO, dirigida por Pau Arenós, con cámara y montaje de Patricio Ortiz y con las fotos de Ferran Nadeu y el archivo de la familia Subirós Mercader.

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