Placer a mano
Buenos restaurantes de Barcelona que te harán gozar con sus 'nigiris'
Una lista con los mejores sitios donde probar este bocado
Los mejores restaurantes japoneses de Barcelona para sentirte como en Tokio
Una 'app' para geolocalizar restaurantes japoneses a tu alrededor
Los amantes de la cocina japonesa estarán de acuerdo: pocos bocados concentran tanta elegancia y tanto sabor como un 'nigiri', siempre que esté bien hecho y lleve muy buen producto. Porque su aparente sencillez no debería llevarte a engaño: no todos los cocineros saben hacerlos.
Por eso, aquí hemos hecho una selección de restaurantes que bordan los 'nigiris' para hacerte gozar hasta el infinito y más allá.
Una barra y seis comensales, lo que lo convierte en uno de los comedores de Barcelona donde es más difícil conseguir una reserva: "Entre dos y tres meses de antelación", cuentan Ryuta Sato, que estaba en Sato i Tanaka, y su mujer, Aya Sato, socia y cocinera. Aquí te contamos qué se come en Sensato. Está en Septimània, 36.
Jaume Marambio y Victoria Maccarone cruzan la cocina mediterránea con la asiática en el lugar donde estuvo Pakta (Lleida, 5). No es Pakta, claro, pero lo japonés sigue sobre la vajilla, mezclado con lo catalán, con "lo mediterráneo", prefiere el cocinero. Esta es una 'izakaya' o taberna con sabor a fricandó. Esto es lo que comió nuestro cronista gastronómico, Pau Arenós, en Alapar.
Este restaurante distinguido con una estrella Michelin es el mejor japonés de Barcelona. Se puede hablar de muchos de sus platos, pero no hay que dejar pasar nunca la ocasión de probar sus 'nigiris'. En la degustación, "12 gramos de pescado y 7 de arroz", detalla el chef, Hideki Matsuhisa. Cambia la proporción en la carta: 12 de producto y el mismo peso de gramínea. Ventresca soasada, anguila y jurel son algunas de los imprescindibles de Koy Shunka.
Solo seis comensales, un menú degustación y las manos rápidas y expertas de Yoshikazu Suto y las bebidas de Carolina Alarcón en una calle de Sants. Así es Suto.
El piso 26º del Hotel W ha estrenado un espacio donde probar la cocina tradicional nipona con productos mediterráneos, beber un cóctel de autor y bailar hasta la madrugada. Esto es lo que se come y se disfruta en Noxe.
El restaurante de Albert Raurich y Tamae Imachi ha cumplido 15 años. Es una barra que inició un modelo altamente copiado de proximidad y libertad creativa. Para celebrar el aniversario repasan una selección de platos de los que damos cuenta en esta crónica de Dos Palillos.
Que en la cocina tradicional japonesa no todo es 'sushi' se sabe, pero son pocos los restaurantes japoneses en la capital catalana que quieran defender la amplia gastronomía del país asiático. Por eso son muchos los platos desconocidos para el gran público que frecuenta sitios donde sirven 'nigiris', 'makis' y poco más. Y Os-kuro, en el Hotel Claris, es uno de ellos. Presume de tener el sofisticado ambiente de los sushi bars de Londres, Paris o Nueva York, y en su carta hay platos como el 'chawanmushi' de cangrejo real, el salmonete integral con 'ankimo', el 'ikayaki' de anzuelo con anisados, el meloso de atún con puerros al 'miso' o las setas de temporada con panceta de atún y yema curada. Atención a la opción de hacer un maridaje con los sakes que propone la experta sumiller de la casa.
Este es un restaurante recomendable para los que quieran conocer un japonés de serie media. El lugar idóneo donde comer es una de las nueve plazas de la barra de la entrada. Desde allí se pueden contemplar los movimientos del chef, la minuciosidad, la limpieza, la habilidad en el corte... Si quieres saber más, aquí te lo contamos todo sobre Futami.
Este restaurante reivindica la rica despensa del delta del Ebro con una solvente carta de platos nipones en los bajos del Hotel Ohla Eixample. Y te recuerda que a apenas dos horas de Barcelona, tienes un tesoro que funciona de maravilla con la gastronomía asiática: ostras, atún, langostinos, navajas, arroz... Si quieres saber más, aquí te contamos todo sobre Kintsugi.
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