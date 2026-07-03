Tapa evolucionada
Si te gustan las ensaladillas rusas especiales, tienes que ir este finde a estos restaurantes de Barcelona
Seleccionamos los bares y restaurantes donde le dan una vuelta divertida a este platillo tan popular
La ensaladilla, de plato de la alta sociedad rusa a receta popular mundial
Arguiñano desvela su truco para no fallar con la ensaladilla rusa
Una de las tapas por excelencia es la ensaladilla rusa. En Barcelona hay multitud de bares y restaurantes que la preparan, pero hay algunos que, además, proponen versiones divertidas. Aquí tienes unos cuantos sitios donde le dan una vuelta al platillo.
Contracorrent Bar
"Un bar con firmeza gastro". Así lo definía Pau Arenós, nuestro cronista gastronómico, tras su visita. Cuatro mesas, una micro cocina a la vista donde se desvela Nicola Drago, estanterías con los vinos (y sus precios) en sustitución de la carta física, y donde gobierna Anna Pla, y una pizarra con los platos como alternativa a la carta de papel. Su ensalladilla rusa lleva pollo a l'ast. Esta es la crónica de Arenós de Contracorrent Bar.
Can Ugal
El nombre del restaurante tiene guasa: léase al revés y saldrá cómo se llamaba el negocio que les precedió. ¡Lagunak! Era un clásico de Les Corts, un asador vasco caído bajo el rodillo de la pandemia. Conserva la curiosa estructura interior y las vigas que recordaban un caserío y la chuleta de vaca a la parrilla, pero el resto de las huellas del viejo negocio han sido pintadas. Ahora, es una casa de comidas seria con manteles y servilletas que ya ha visitado el entrenador del Barça Hansi Flick. Se supone que disfrutó con su ensaladilla rusa con huevo frito. Te cuenta todo Pau Arenós en la crónica que escribió sobre Can Ugal.
Aüc Bar
Joan Martínez y Takeshi Somekawa (Dos Pebrots) se han aliado para abrir un comedor, con los macarrones como estandarte, donde solo aspiran a recibir este elogio: "És bo". Lo consiguen. Está en Sarrià-Sant Gervasi y triunfa, entre otras cosas, por su breve carta el apartado 'Macarrònic'... y por su ensaladilla rusa con ventresca de atún confitada por ellos mismos. Así es Aüc Bar.
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