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Tapa evolucionada

Si te gustan las ensaladillas rusas especiales, tienes que ir este finde a estos restaurantes de Barcelona

Seleccionamos los bares y restaurantes donde le dan una vuelta divertida a este platillo tan popular

La ensaladilla, de plato de la alta sociedad rusa a receta popular mundial

Arguiñano desvela su truco para no fallar con la ensaladilla rusa

La ensaladilla de Contracorrent es de pollo a l'ast.

La ensaladilla de Contracorrent es de pollo a l'ast. / Pau Arenós

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Pau Arenós

Ferran Imedio

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Una de las tapas por excelencia es la ensaladilla rusa. En Barcelona hay multitud de bares y restaurantes que la preparan, pero hay algunos que, además, proponen versiones divertidas. Aquí tienes unos cuantos sitios donde le dan una vuelta al platillo.

Contracorrent Bar

"Un bar con firmeza gastro". Así lo definía Pau Arenós, nuestro cronista gastronómico, tras su visita. Cuatro mesas, una micro cocina a la vista donde se desvela Nicola Drago, estanterías con los vinos (y sus precios) en sustitución de la carta física, y donde gobierna Anna Pla, y una pizarra con los platos como alternativa a la carta de papel. Su ensalladilla rusa lleva pollo a l'ast. Esta es la crónica de Arenós de Contracorrent Bar.

La ensaladilla rusa con huevo frito de Can Ugal.

La ensaladilla rusa con huevo frito de Can Ugal. / Zowy Voeten

Can Ugal

El nombre del restaurante tiene guasa: léase al revés y saldrá cómo se llamaba el negocio que les precedió. ¡Lagunak! Era un clásico de Les Corts, un asador vasco caído bajo el rodillo de la pandemia. Conserva la curiosa estructura interior y las vigas que recordaban un caserío y la chuleta de vaca a la parrilla, pero el resto de las huellas del viejo negocio han sido pintadas. Ahora, es una casa de comidas seria con manteles y servilletas que ya ha visitado el entrenador del Barça Hansi Flick. Se supone que disfrutó con su ensaladilla rusa con huevo frito. Te cuenta todo Pau Arenós en la crónica que escribió sobre Can Ugal.

Noticias relacionadas y más

Aüc Bar

Joan Martínez y Takeshi Somekawa (Dos Pebrots) se han aliado para abrir un comedor, con los macarrones como estandarte, donde solo aspiran a recibir este elogio: "És bo". Lo consiguen. Está en Sarrià-Sant Gervasi y triunfa, entre otras cosas, por su breve carta el apartado 'Macarrònic'... y por su ensaladilla rusa con ventresca de atún confitada por ellos mismos. Así es Aüc Bar.

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