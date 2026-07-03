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3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Enigma, Aleia y Casa Trampa

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mineral, Cera 23 y Mayura

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bottega Bernacca, Els Ocellets y Bar La Nevera

El filete de wagyu envuelto en alga 'nori' de Enigma.

El filete de wagyu envuelto en alga 'nori' de Enigma. / Moisés Torné

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Ferran Imedio

Pau Arenós

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Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Enigma

Enigma

Una década de misterios y cambios hasta esta madurez que consiste en que Albert Adrià hace lo que le da gana: «Lo que quiero es ser libre». Ha roto el menú, el orden previsible de los ingredientes, que avanzan de la ligereza a la rotundidad, y lo ha invertido: lo contundente, al comienzo. Así ha sido nuestra última visita a Enigma.

La pluma de espárrago de Enigma.

La pluma de espárrago de Enigma. / Moisés Torné

Los mejores restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (1)

Los mejores restaurantes de Sant Antoni que merecen una visita (1)

Aleia

Aleia

Rafael Bedoya despliega una cocina elegante y profunda en Casa Fuster que ha sido distinguida con dos estrellas Michelin. El Mediterráneo y Andalucía son los grandes ejes culinarios de Aleia.

La croqueta de cogote de merluza de Aleia.

La croqueta de cogote de merluza de Aleia. / Pau Arenós

Estos son los mejores restaurantes del paseo de Gràcia

Estos son los mejores restaurantes del paseo de Gràcia

Casa Trampa

Casa Trampa

Este establecimiento en el corazón de Vallvidrera fue tan frecuentado como celebrado por uno de los faros de la gastronomía y la literatura modernas como Manuel Vázquez Montalbán. Muy bueno el menú del día de Casa Trampa.

Los guisantes con jamón del restaurante Casa Trampa.

Los guisantes con jamón del restaurante Casa Trampa. / Alberto García Moyano

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3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Enigma, Aleia y Casa Trampa

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