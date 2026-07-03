Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Enigma, Aleia y Casa Trampa
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mineral, Cera 23 y Mayura
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bottega Bernacca, Els Ocellets y Bar La Nevera
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Una década de misterios y cambios hasta esta madurez que consiste en que Albert Adrià hace lo que le da gana: «Lo que quiero es ser libre». Ha roto el menú, el orden previsible de los ingredientes, que avanzan de la ligereza a la rotundidad, y lo ha invertido: lo contundente, al comienzo. Así ha sido nuestra última visita a Enigma.
Rafael Bedoya despliega una cocina elegante y profunda en Casa Fuster que ha sido distinguida con dos estrellas Michelin. El Mediterráneo y Andalucía son los grandes ejes culinarios de Aleia.
Este establecimiento en el corazón de Vallvidrera fue tan frecuentado como celebrado por uno de los faros de la gastronomía y la literatura modernas como Manuel Vázquez Montalbán. Muy bueno el menú del día de Casa Trampa.
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