Revel Bar, el sitio donde igual comes unas bravas que compras un coche

De los creadores del 'no iba a salir pero me lié', llega... 'iba a comer unas bravas y me acabé comprando un coche'. Aunque parezca disparatado, bien podría suceder en Revel Bar, el nuevo rincón de Casa Cupra Raval, antes conocida como Casa Seat. Porque este espacio que alberga todo tipo de actos culturales (presentaciones de libros, series y películas, exposiciones, charlas, conciertos, 'afterworks'...) también funciona como concesionario de automóviles de la marca catalana. De hecho, las mesas y la barra están a escasos metros de la última novedad del fabricante, el Raval.

Revel Bar Paseo de Gràcia, 109. Barcelona Tf.: 633.050.355 www.casa.seat Precio medio (sin bebida): 25-30 €

Más de un cliente, una vez acabado el desayuno o la comida, se acerca al coche expuesto y se sube a él mientras un trabajador del centro le vende las bondades de la máquina, tal si aquello fuera el Salón del Automóvil. Con la barriga llena y el buen sabor de boca que le han dejado las elaboraciones de Revel Bar, la compra de un coche parece más sencilla... O algo así deben de pensar los expertos en 'marketing' de Cupra.

La barra de Revel Bar, en Casa Cupra Raval. / El Periódico

Pero más allá del motor y de la agenda cultural del establecimiento (el día de nuestra visita, Nil Moliner ensayaba para un miniconcierto que iba a dar un rato más tarde), Revel Bar cumple sobradamente con su cometido gastronómico. Platos sencillos, sabrosos y a precios moderados en una zona (paseo de Gràcia con Diagonal) que no resulta muy propicia para billeteras de poca cilindrada.

La sala de Revel Bar, en Casa Cupra Raval. / El Periódico

Allí puedes comenzar el día con un desayuno a base de café de especialidad y bollería de Jon Cake o reponer fuerzas a la hora de comer: con la fórmula del plato del día que cambia a diario y pueden ser unos contundentes fideos a la cazuela (con bebida y postre o café cuesta 15 €) o escogiendo alguna de las propuestas de la carta, todas ellas elaboradas de manera casera con producto fresco.

Amplio y luminoso

Al mando de los fogones anda el grupo No Hay Mañana, cuyos restaurantes siempre destacan por ofrecer cierta irreverencia en sus recetas de sabores marcados: el 'castizo-catalán' Malparit, el nostálgico pero actualizado Finca Nebot, la taberna Madre, el restaurante-coctelería Babula y el canalla Chamako, que mezcla nachos, 'gyozas' y cócteles. Así que todo parece encajar en esa especie de juego de palabras que une la rebeldía de estos establecimientos con la de Revel Bar y el nombre del amplio y luminoso espacio donde se ubica, Casa Cupra Raval.

La 'burger' de Revel Bar, en Casa Cupra Raval. / El Periódico

"Buscamos algo desenfadado con un servicio ágil durante todo el día para servir a los que trabajan en las oficinas de los alrededores, a los vecinos o a quienes estén de paso por la zona", comenta Leo Chechelnitskiy, jefe de No Hay Mañana. "Queremos que la gente pierda el miedo a entrar aquí".

El empresario recuerda que el reparo a meterse en un hotel para ir a comer ha ido desapareciendo con los años y ahora pretende romper el prejuicio de que no se puede disfrutar de una buena mesa en un concesionario-de-coches-que-también-es-espacio cultural.

Terraza frente a los Jardinets de Gràcia

En esa sala junto a los gigantescos ventanales con vistas a la Diagonal o en la terraza que da a los Jardinets de Gràcia se pueden probar unas gildas de boquerón picantitas que te hacen salivar hasta el infinito y más allá; unas bravas canónicas, de fina capa crujiente por dentro y melosas por dentro; unos torreznos adictivos que rozan la perfección, crocantes y tiernos a la vez; una ligera y nutritiva ensalada de farro (variedad de trigo antiguo) con 'bimi' (cruce de brócoli tradicional y col oriental), queso de oveja, semillas de calabaza, tomatitos secos y vinagreta de soja y naranja; una 'burger' de ternera con queso cheddar trufado y emmental, pepinillos encurtidos y salsa a base de salsa Perrins, aceite de ajo confitado y especias.

Al acabar, camino de la salida de Revel Bar, el cliente lanza una mirada al Cupra Raval y pregunta: "Oiga, ¿me puede decir cuánto vale?".