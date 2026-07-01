El Mundial de fútbol también es gastronómico: una tortilla, un tequila y un champán

El mundo de la gastronomía siempre se inspira en su entorno para crear platos y tragos. Los eventos deportivos no son una excepción a la hora de darles ideas, como se demuestra estas últimas semanas: una tortilla, un tequila y un champán que celebran el Mundial de fútbol que se está disputando en EEUU, México y Canadá.

La tortilla de Naranjito en Los Tortíllez, con la mítica placa de la mascota del 82 detrás. / Los Tortíllez.

La tortilla Naranjito de Los Tortillez

Los Tortillez ha creado su tortilla más futbolera: la Naranjito, una edición especial que recuerda la simpática mascota del Mundial-82 disputado en España. Esta pieza de color anaranjado combina una cochinita pibil con achiote y naranja, creando un contraste de sabores intenso, alegre y lleno de personalidad. Quienes quieran probarla deben tener en cuenta que solo estará disponible en el local de Sant Antoni (Manso, 50) hasta el 19 de julio, día en que se jugará la final de este largo torneo que se está disputando en EEUU, México y Canadá..

Clase Azul Spirit of Champions. / El Periódico

El tequila de Clase Azul

Clase Azul, una de las destilerías más prestigiosas de México, ha lanzado el tequila de edición limitada Spirit of Champions con el que celebra que el país norteamericano es uno de los tres anfitriones del Mundial de fútbol. Diseñada como una escultura, su forma cerámica alargada, acabada en un luminoso tono marfil y con líneas doradas, evoca trayectorias de movimiento. Los acentos metálicos aportan tensión visual y se remata con un tapón dorado que recuerda un balón. En el centro, el emblema de Clase Azul, con incrustaciones de malaquita y acentuado en verde y oro, representa transformación y energía.

En su interior guarda un una mezcla de tequilas añejos (28 meses en tinas de roble francés) y sin añejar. Como resultado, luce un tono dorado profundo con destellos luminosos y un cuerpo pleno. En nariz despliega notas de agave cocido, coco, madera tostada, vainilla fresca, almendra, pimienta blanca, cera de abeja y pan tostado. En boca, los sabores de agave cocido, nuez, almendra y coco tostado evolucionan hacia un final largo y elegante, marcado por notas dulces y especiadas de canela. Solo hay 1.000 botellas de un litro. Cuesta 1.700 €.

Brut Réserve FIFA World Cup 2026 (Taittinger). / El Periódico

El champán de Taittinger

Este es el champán oficial del Mundial de fútbol 2026. Se trata de una edición limitada cuya botella luce un etiquetado en el que el fondo negro contrasta con detalles holográficos en los colores de los países anfitriones -rojo por Canadá, verde por México y azul por EEUU-, con una textura que evoca el movimiento del balón. Este brut 'réserve' está elaborado con uvas seleccionadas de 40 viñedos propios de la variedad chardonnay (40%), que aporta frescura, finura y equilibrio, pinot noir (35%) y meunier (25%). Tras una crianza en rima en el interior de la botella, donde realiza su segunda fermentación alcohólica, de tres a cuatro años, exhibe delicadas notas de frutas blancas, panadería y un sutil toque de miel. Las burbujas finas y regulares aportan una sensación aérea y refinada en boca. Cuesta 55 €.