Estos son los restaurantes favoritos frente al mar del chef Rafa Zafra

Cuando muchos coinciden en que el restaurante en el que son más felices en todo el mundo es uno en concreto, conviene estar atento. Uno de esos lugares mágicos es Casa Jondal (Ibiza), el restaurante que el chef Rafa Zafra (Estimar) se inventó junto a su socio Ricardo Acquista en 2020 en un precioso lugar al suroeste de la isla pitiusa.

El 'timing' es importante: salíamos de la pandemia y no sabemos si mejores (como se dijo entonces), pero sí con más ganas de disfrutar que nunca. Casa Jondal recogió el 'zeitgeist' del momento con una propuesta con el mejor marisco con el tratamiento justo, alguna receta obscenamente disfrutona como la pasta con caviar y una buena bodega.

Siendo el creador de semejante templo hedonista al lado del mar, Zafra era la persona ideal para preguntarle por sus restaurantes favoritos al lado de la orilla. Aquí va una lista en torno a la que se podrían organizar unas vacaciones gurmet como pocas.

Sa Llagosta (Fornells, Menorca)

"Es el sitio en el que hacen las mejores calderetas de langosta del mundo", sentencia Zafra. "El chef, David Coca, es, sin duda el rey de la langosta. Tiene su propio vivero y la trabaja de maravilla. No solo está buenísima la caldereta, sino también cualquier otra preparación, como la tempura y la fritura... Te la pone de todos los colores".

Güeyu Mar (Playa de Vega, Asturias)

La siguiente recomendación de Zafra se sitúa en el Cantábrico: "Abel Álvarez trabaja el producto de una forma espectacular. Hay que reconocerle que fue de los primeros que apostó fuerte por el virrey cuando casi nadie conocía este pescado. Lo pasa por la brasa y consigue ese punto de piel churruscada, conservando toda la grasa del pescado que es algo brutal".

Es Fumeral (Ibiza)

De vuelta a Ibiza, Zafra recomienda uno de esos locales que, como Casa Jondal, han redefinido el concepto de chiringuito: "Alberto Pacheco trabajó diez años con nosotros en Estimar y es un fuera de serie. Ha sabido aplicar técnicas aprendidas durante años a una cocina muy pegada a la isla, sobre la que tiene mucho conocimiento. No solo clava los platos tradicionales ibicencos, sino que, por ejemplo, hace unas frituras excelentes. Su cocina tiene mucha personalidad".

La Milla (Marbella)

En la playa marbellí de Nagüeles está uno de esos locales que se han convertido en míticos en los últimos años: "Trabajan muy bien el producto, desde la gamba o la quisquilla hasta los langostinos. Los arroces también están muy buenos y, además, es de esos lugares en los que la bebida está a la altura", cuenta Zafra.

Los Marinos José (Fuengirola)

Más lugares de culto en la provincia de Málaga. Para el cocinero de Casa Jondal, Los Marinos José es "un templo del producto". Lo que enamora a Zafra de este sitios es "la selección de pescados y mariscos que tiene, una de las mayores de toda España. Es un sitio imprescindible para cualquiera que disfrute del producto marino".

Espetos en La Jabega (Torremolinos). / La Jabega Facebook

La Jabega (Torremolinos, Málaga)

Esta recomendación tiene un componente muy personal para el chef sevillano: "Creo que soy cocinero gracias a este restaurante. Mis padres me llevaban allí cuando era pequeño y para mí era algo increíble, todo un acontecimiento. Los espetos, las coquinas, el ambiente... Le tengo un cariño enorme porque forma parte de mis primeros recuerdos gastronómicos".

La Sirena (Roses, Girona)

Más recuerdos vitales en torno a una mesa:"Durante la época de elBulli íbamos mucho allí en nuestros días libres. Además, tiene una historia muy bonita vinculada al restaurante de Adrià porque su cocinera, Montse Núñez, fue la primera mujer chef de elBulli, por el que pasó durante los 90. Se come muy buen pescado y marisco de Roses pero también hay guiso de ese de chup-chup que no se olvida".

Els Pescadors (Llançà, Girona)

En la misma línea que La Sirena está Els Pescadors: "Su plato estrella es la langosta. Además de trabajar con un gran producto, aquí vuelve a haber mucha cocina. No solo se trabaja bien la plancha, sino que hay técnica, guisos y elaboración. Me gusta mucho porque combina ambos mundos a la perfección".

Es Còdol Foradat (Formentera)

No es Formentera una isla fácil para recomendar direcciones que no fallen nunca pero para Zafra una de ellas es Es Codol Foradat. Situado en la playa de Migjorn, la gestión desde 2020 de Nandu Jubany lo ha convertido en un fijo para Zafra. "Tiene buenos arroces, mejores pescados y una cocina mediterránea muy agradable para disfrutar de Formentera frente al mar."

Antonio (Zahara de los Atunes, Cádiz)

Situado casi en la misma playa, es este un clásico de esos que nunca falla. Lo atestigua Zafra: "Se come de maravilla: siempre es una apuesta segura cuando buscas pescado, especialmente atún, y buenos platos de cocina marinera en la costa gaditana".

Mar de Kñas (Islantilla, Huelva)

Zafra baja un poco la voz para recomendar un local en el que el ticket medio se sitúa entre los 20 y los 30 euros. "Es de esos sitios que me gustan para ir con amigos, tomarte una cerveza, pedir algo de marisco y disfrutar de la cercanía del mar sin complicaciones. No necesitas gastarte una fortuna para comer bien y pasarlo estupendamente". El auténtico espíritu del verano.