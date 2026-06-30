El Tour de Francia también es gastronómico en Barcelona: una tortilla, un helado y un cóctel

Los cocineros y 'bartenders' siempre se inspiran en su entorno para crear platos y tragos. Los eventos deportivos no son una excepción a la hora de darles ideas, como se demuestra estas últimas semanas: una tortilla, un helado y un cóctel que nos recuerdan que Barcelona acoge la primera etapa del Tour de Francia.

La tortilla de Manda Huevos, en 40 mercados municipales

Manda Huevos ha sido el encargado de crear la receta oficial de la Tortilla del Tour, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, el Institut Municipal de Mercats de Barcelona y la Federació de Mercats Municipals de Barcelona con motivo del Grand Départ del Tour de Francia 2026. La receta diseñada por Salvans puede degustarse hasta el 5 de julio en los bares, restaurantes y puestos de comida preparada de los 40 mercados municipales de Barcelona, que se suman a la celebración ofreciendo la receta original o sus propias versiones inspiradas en ella.

Para crear la Tortilla del Tour, el chef Ot Salvans ha recurrido a un icono de la gastronomía popular barcelonesa: la bomba de la Barceloneta. "Queríamos que la receta hablara de Barcelona y del Tour al mismo tiempo. La bomba representa perfectamente la esencia popular de la ciudad y nos permitía trasladar sus sabores a una tortilla con personalidad propia", explica el chef. La propuesta combina una base de tortilla de patata jugosa con un estofado de panceta, papada y butifarra especiada, acompañada por una salsa de tomate picante y rematada con un 'allioli' de azafrán. El color dorado de esta salsa evoca el maillot amarillo que distingue al líder de la carrera.

El helado de Badiani inspirado en el Tour. / El Periódico

El helado de Badiani

Badiani ha creado un 'gelato que combina la clásica 'stracciatella' con una salsa de mango fresco (casi del mismo color que viste el maillot amarillo del líder de la ronda francesa), coronada por una capa de chocolate que se quiebra en lascas crujientes al primer bocado. El resultado es un creación que equilibra cremosidad, frescura tropical y texturas que contrastan entre sí.

Explican en la firma italiana que "el mango evoca el carácter internacional y vibrante de una ciudad [...] mientras que la 'stracciatella' ancla la receta en la tradición italiana que define a Badiani desde hace más de nueve décadas".

El cóctel en homenaje al Grand Départ del Tour de Francia en Barcelona que se puede tomar en La Terraza del Claris. / El Periódico

El cóctel de La Terraza del Claris

La Terraza del Claris ha inaugurado la nueva temporada con una carta renovada, jazz en directo y magia. La nueva propuesta gastronómica de Pedro Salillas mantiene la apuesta por la cocina de temporada, el producto de proximidad y la sostenibilidad. No solo eso, también ha creado un cóctel en homenaje a la primera etapa del Tour de Francia, el Grand Départ, que este 2026 tendrá como escenario Barcelona. Lleva jarabe de maracuyá, zumo de limón y de naranja, licor triple seco y brandi.