El mar 'baña' el primer menú de Raül Balam en Moments tras su Premio Nacional de Gastronomía (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

El mar 'baña' en Moments el primer menú de Raül Balam tras su Premio Nacional de Gastronomía

Recién galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía 2026, Raül Balam ha estrenado el menú de degustación de verano de Moments. El hilo conductor gira en torno al mar: el arroz caldoso de gambas es uno de sus grandes protagonistas; la tostada de mar recuerda un bocado humilde de su Sant Pol de Mar natal; el Terciopelo helado de tomate es un gazpacho sorprendente; el 'vitello tonnato' rezuma delicadeza; el 'llorito' se presenta junto a una interpretación de la ensalada 'caprese'; el pato se acompaña de chalotas y un 'chutney' de albaricoque tatemado, y el postre es juguetón: una escalivada dulce que traslada los aromas del asado tradicional al universo de los postres mediante una combinación golosa de pimientos, berenjena, tomate y cebolla.

El sumiller Alexandre Zaragoza propone tres viajes vinícolas donde destaca 'L’Ànima de Catalunya', un recorrido por las denominaciones de origen que permite descubrir la historia de la tierra a través de un mapa de madera físico, junto a una selección de vinos internacionales por copa.

Pa amb tomàquet, uno de los cócteles de la nueva carta de Paradiso inspirados en el surrealismo. / El Periódico

Paradiso se inspira en el surrealismo para su nueva carta de cócteles

Paradiso, actualmente en el cuarto puesto de la lista The World’s 50 Best Bars, ha presentado su nueva carta de cócteles, Oltre, palabra italiana que significa más allá. El equipo de Giacomo Giannotti se inspira en el mundo del surrealismo para ofrecer 18 innovadoras combinaciones de sabores con y sin alcohol. Hay copas con guiños a Salvador Dalí y técnicas vanguardistas, enriquecidas por colaboraciones con artistas, artesanos, cooperativas, agricultores y empresas creativas catalanas que se extienden a cada nivel de la experiencia, desde la narrativa conceptual hasta la creación de cristalería y cerámica a medida.

En primer plano, el bonito soasado con salsa de pimiento del restaurante Sintonia. / Moneo

Sintonia renueva la carta, el espacio y la decoración

Sintonia, que ha superado los 25.000 'steak tartars' vendidos, ha ganado luminosidad, calidez y confort tras haber renovado por completo el espacio, el mobiliario y la decoración de sus rincones interiores y su terraza colindante con los jardines del Palau Robert. También ha modificado su oferta gastronómica para adaptarse a la demanda de cada hora del día. Ahora, por la mañana ofrece desde un café hasta un desayuno bufet. Más tarde, sirve un aperitivo o vermut con su propuesta de Steak & Wine bar con más de 50 referencias de vinos. A la hora de comer, se puede pedir platos de la carta o la nueva fórmula de menú de mediodía con clásicos de la casa como el canelón XL de 'rostit' y 'foie', o el cabrito 'embarrat' al estilo del mítico Drolma, siempre con el omnipresente 'steak tartar' como estrella. También se puede cenar. Hay un menú degustación compuesto por cinco entrantes, plato principal y dos postres que va cambiando según la temporada.