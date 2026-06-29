Nomo estrena ¡25 platos! en su nueva carta (y otras noticias gastro)

El panorama gastronómico es tan rico y variado como una receta repleta de sabrosos ingredientes. Siempre pasan (muchas) cosas que pueden interesar a cualquier gurmet de pro. Como estas noticias con las que podrás estar al loro todo lo que pasa en restaurantes, cocinas, bodegas y más allá.

Nomo estrena ¡25 platos! en su nueva carta

Nomo acaba de renovar su carta muy pero que muy a fondo con la incorporación de ¡25 nuevos platos! El chef Naoyuki Haginoya ha renovado casi el 30% de la oferta con propuestas inspiradas en recuerdos personales, viajes y reinterpretaciones de recetas tradicionales japonesas. Hay muchas creaciones que han dado un salto en audacia respecto a lo que nos tenía habituado este grupo con varios locales en Barcelona. Entre las novedades destacan la logradísima ostra frita rebozada con 'panko' y aderezada con alga 'codium' mayonesa cítrica y salsa 'tonkatsu', el divertido 'chili crab roll' (cangrejo azul envuelto en una hoja de soja con 'matcha' y salsa picante) y la sorprendente 'maguro' pizza japonesa (un tartar de atún con 'wasabi' fresco sobre un hojaldre crujiente relleno de mayonesa con anchoa).

Los amantes de la carne disfrutarán con el pollo marinado con 'miso' de cebada a la brasa, y los que busquen nuevas formas de comer atún se entretendrán con la gilda elaborada con 'sashimi' de ventresca, salsa 'ponzu' y aceituna gordal, con la carrillera a la brasa con crema de apionabo y con el 'toro taku sando', un sándwich de ventresca de atún con cebolla tierna japonesa, nabo marinado, piparras, hoja de 'wasabi' y botarga rallada. De postre, hay que citar el original 'mochi' 'fondant' con helado de vainilla mexicana y el babá al sake de 'yuzu' (en vez de al ron) con 'mascarpone'.

La terraza del Montjuïc Summer Pop-Up Restaurant del Hotel Intercontinental. / El Periódico

Un restaurante efímero en una de las terrazas del Hotel Intercontinental

El Hotel InterContinental ha abierto Montjuïc Summer Pop-Up Restaurant, situado en una terraza con vistas panorámicas al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y al 'skyline' de la ciudad. A la luz de las velas y con el perfil monumental de Montjuïc como telón de fondo, el espacio efímero, que solo estará abierto en verano, invita a descubrir una propuesta culinaria basada los sabores del Mediterráneo y la cocina a la brasa. Los entrantes están pensados para compartir (jamón ibérico de bellota, ceviche de lubina con ají amarillo, ostras, zamburiñas a la plancha con crema de ají amarillo y pico de gallo...), los productos del mar son protagonistas (gamba roja, lubina, rodaballo, calamarcitos de playa a la plancha), no faltan propuestas vegetales (berenjena asada al 'miso', cacahuetes y 'tzatziki' de hierbas) y los amantes de la carne a la parrilla disfrutarán con cortes como el chuletón de vaca madurada y el 'tomahawk'. Los postres son artesanales: tarta de queso con frutos rojos, 'coulant' de chocolate con helado de avellana, 'tatin' de manzana...

Un incendio destruye Romita y sus dueños lanzan un SOS

El bar Romita ha cerrado por un incendio. Sus dueños, la joven pareja formada por Gala Massetti y Jordi Saavedra, han lanzado un SOS para volver a abrirlo. "Estamos muy tristes, no les vamos a mentir, pero ya estamos poniendo toda nuestra energía para reabrir lo antes posible. Las pérdidas son grandes y hoy, más que nunca, vamos a necesitar el apoyo de esta comunidad", han explicado en su cuenta de Instagram. "¿Cómo nos pueden ayudar? Viniendo a comer al Bar Roma (nuestro bar hermano), comprando las camisetas oficiales del Bar Roma o del Romita o apoyándonos en redes compartiendo nuestros proyectos, dejando un 'like' o una reseña positiva en Google. Todo suma, y sabemos que el apoyo no siempre es monetario, un mensaje de ánimo ya nos da fuerzas".