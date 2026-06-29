Una pizzería de Madrid y otra de Barcelona, entre las cinco mejores de Europa de 2026

El 'ranking' 50 Top Pizza ha desvelado esta tarde en Madrid su lista de las pizzerías más destacadas de Europa para 2026 -Italia no cuenta, tiene su propia lista-. Entre las cinco primeras, dos españolas: Baldoria (Madrid) ha quedado segunda y Sartoria Panatieri (Barcelona), quinta. La número 1 de la clasificación por tercer año consecutivo es Napoli on the Road (Londres).

En el escenario, antes de conocer qué posición definitiva ocuparían, Ciro Cristiano, de Baldoria, y Jorge Sastre, de Sartoria Panatieri, han comentando cómo se sentían sabiéndose entre los mejores. Para Cristiano, "la victoria es la gran comunidad que hay alrededor de la pizza", mientras que Sastre ha recordado "la importancia del equipo" para alcanzar la élite.

El equipo de Baldoria (Madrid). / Baldoria

50 Top Pizza ha otorgado, además, una serie de premios especiales, algunos de los cuales han recaído también en las pizzerías españolas. La Pizza del Año la hace Surt (Copenhague), por su Marinara, y el Pizza Maker del año es Gaspare Squitieri (Pizza Zulu en Fürth, Alemania). El galardón que reconoce el compromiso por el medio ambiente ha sido para Sartoria Panatieri, que repite por tercera vez en esta categoría, Oura (Santiago de Compostela), que también ha ganado el trofeo a la 'Performance' del Año, y Alba (Zúrich), que ha sido señalado como la 'Entrada del Año' en la lista. Filo d'Olio hace la mejor pasta; 50 Kalò (Londres), la mejor comida frita; Imperfetto (Puteaux, Francia), el mejor postre, y Pietra (Belgrado, Serbia), el mejor cóctel. El premio a la mejor satisfacción para el cliente ha sido para Demaio (Bilbao). Connie's Pizza es la pizzería a seguir de cerca tras recibir el One to Watch, y el Made in Italy ha sido para Sapori Italiani U Taliana (Bratislava, Eslovaquia).

Esta lista, que este año se ha ampliado a 60 pizzerías porque la cantidad y calidad de establecimientos han crecido muchísimo, según los organizadores, forma parte de una guía con 200 direcciones en el continente que se ubican en 35 países. España es el que más tiene (29), seguida de Francia (24) e Inglaterra (22). París es la capital de la pizza europea, con un 17 locales, seguida de Londres (15) y Madrid (9).

Los primeros 20 establecimientos del 50 Top Pizza Europa 2026 entran directamente en la lista de las 100 Mejores Pizzerías del Mundo, que se desvelarán el 15 de septiembre en Nápoles durante la gala 50 Top Pizza World 2026.

Clasificación completa de 50 Top Pizza Europa 2026