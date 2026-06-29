La lista de 50 Top Pizza
Una pizzería de Madrid y otra de Barcelona, entre las cinco mejores de Europa de 2026
Baldoria (Madrid) repite el segundo puesto de la clasificación detrás de la londinense Napoli on the Road y Sartoria Panatieri (Barcelona) queda quinta
2025: Estas son las mejores pizzerías de Europa de 2025 (y la segunda y la tercera están en Madrid y Barcelona)
2024: Estas son las 50 mejores pizzerías de Europa (y la número 2 está en Barcelona)
El 'ranking' 50 Top Pizza ha desvelado esta tarde en Madrid su lista de las pizzerías más destacadas de Europa para 2026 -Italia no cuenta, tiene su propia lista-. Entre las cinco primeras, dos españolas: Baldoria (Madrid) ha quedado segunda y Sartoria Panatieri (Barcelona), quinta. La número 1 de la clasificación por tercer año consecutivo es Napoli on the Road (Londres).
En el escenario, antes de conocer qué posición definitiva ocuparían, Ciro Cristiano, de Baldoria, y Jorge Sastre, de Sartoria Panatieri, han comentando cómo se sentían sabiéndose entre los mejores. Para Cristiano, "la victoria es la gran comunidad que hay alrededor de la pizza", mientras que Sastre ha recordado "la importancia del equipo" para alcanzar la élite.
50 Top Pizza ha otorgado, además, una serie de premios especiales, algunos de los cuales han recaído también en las pizzerías españolas. La Pizza del Año la hace Surt (Copenhague), por su Marinara, y el Pizza Maker del año es Gaspare Squitieri (Pizza Zulu en Fürth, Alemania). El galardón que reconoce el compromiso por el medio ambiente ha sido para Sartoria Panatieri, que repite por tercera vez en esta categoría, Oura (Santiago de Compostela), que también ha ganado el trofeo a la 'Performance' del Año, y Alba (Zúrich), que ha sido señalado como la 'Entrada del Año' en la lista. Filo d'Olio hace la mejor pasta; 50 Kalò (Londres), la mejor comida frita; Imperfetto (Puteaux, Francia), el mejor postre, y Pietra (Belgrado, Serbia), el mejor cóctel. El premio a la mejor satisfacción para el cliente ha sido para Demaio (Bilbao). Connie's Pizza es la pizzería a seguir de cerca tras recibir el One to Watch, y el Made in Italy ha sido para Sapori Italiani U Taliana (Bratislava, Eslovaquia).
Esta lista, que este año se ha ampliado a 60 pizzerías porque la cantidad y calidad de establecimientos han crecido muchísimo, según los organizadores, forma parte de una guía con 200 direcciones en el continente que se ubican en 35 países. España es el que más tiene (29), seguida de Francia (24) e Inglaterra (22). París es la capital de la pizza europea, con un 17 locales, seguida de Londres (15) y Madrid (9).
Los primeros 20 establecimientos del 50 Top Pizza Europa 2026 entran directamente en la lista de las 100 Mejores Pizzerías del Mundo, que se desvelarán el 15 de septiembre en Nápoles durante la gala 50 Top Pizza World 2026.
Clasificación completa de 50 Top Pizza Europa 2026
- Napoli on the Road (Londres, Inglaterra)
- Baldoria (Madrid, España)
- Imperfetto (Puteaux, Francia)
- 50 Kalò (Londres, Inglaterra)
- Sartoria Panatieri (Barcelona, España)
- Pizza Zulu (Fürth, Alemania)
- nNea (Amsterdam, Países Bajos)
- Sapori Italiani U Taliana (Bratislava, Eslovaquia)
- Forno d’Oro (Lisboa, Portugal)
- Via Toledo (Viena, Austria)
- Fratelli Figurato (Madrid, España)
- Surt (Copenhague, Dinamarca)
- Stile Napoletano (Chester, Inglaterra)
- Oura (Santiago de Compostela, España)
- La Piola Pizza (Bruselas, Bélgica)
- Demaio (Bilbao, España)
- La Balmesina (Barcelona, España)
- Zielona Górka (Pabianice, Polonia)
- Matto Napoletano (Skopie, República de Macedonia del Norte)
- Franko's Pizza & Bar (Zagreb, Croacia)
- Pietra (Belgrado, Serbia)
- MaMeMi (Copenhague, Dinamarca)
- Oobatz (París, Francia)
- Roco (París, Francia)
- Forza (Helsinki, Finlandia)
- Da Noi (Zúrich, Suiza)
- 450º (Turku, Finlandia)
- L'Antica Pizzeria (Londres, Inglaterra )
- La Pizza è Bella (Bruselas, Bélgica)
- Pizza Nuova (Praga, República Checa)
- Buon Appetito (Burgess Hill, Inglaterra)
- Arte Bianca (Sagres, Portugal)
- Ciao a Tutti (Varsovia, Polonia)
- Pop's Pizza (Liubliana, Eslovenia)
- La Manifattura (París, Francia)
- Filo d'Olio (Estambul, Turquía)
- Majstor i Margarita (Belgrado, Serbia)
- Napizza (Núremberg, Alemania)
- Gasparic (Girona, España)
- Belli di Mamma (Budapest, Hungría)
- Calvello's (Múnich, Alemania)
- Fimmina (París, Francia)
- Alba (Zúrich, Suiza)
- 450 Gradi (Lidingo, Suecia)
- Margherita Pizzeria (Tallín, Estonia)
- Villa Severino (Helsinki, Finlandia)
- Paneólio (Caldas da Rainha, Portugal)
- Connie's Pizza (Londres, Inglaterra)
- Uno Pizza (Dublín, Irlanda)
- Bottega Ceccarelli (Brunswick, Alemania)
- Zano (Iași, Rumanía)
- Mamma Pizza (Oslo, Noruega)
- Mozz. (Ankara, Turquía)
- O Panuozzo (Utrecht, Países Bajos)
- Paesano Pizza (Glasgow, Escocia)
- Napul'è (Atenas, Grecia)
- Gemello (Berlín, Alemania)
- Acqua e Farina (Lugano, Suiza)
- 'naPizzà (Bruselas, Bélgica)
- Bella Napoli (Riga, Letonia)
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