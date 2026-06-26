Si quieres probar un mar y montaña original este finde, aquí tienes tres restaurantes donde dejarte sorprender

El mar y montaña es un plato que permite todo tipo de combinaciones. Las hay clásicas, pero también originales, y en estos restaurantes de Barcelona podrás probar este finde algunas que te sorprenderán.

Casa Fiero

Los socios de Maleducat tienen un restaurante cerca de la Diagonal con el ánimo de ofrecer una cocina basada en cazuelas, platillos y brasas. Y lo hacen tan bien que ha sido elegido el mejor restaurante abierto en Barcelona en 2025 según los lectores de EL PERIÓDICO. Su mar y montaña, del que publicamos la receta, es antológico: huevos abuñuelados, gambitas peladas, papada y tomatitos confitados. Así es Casa Fiero .

La butifarra de pollo con salsa de gambas de Martinet. / Marc Asensio Clupes

Martinet

Este restaurante que se ubica dentro de la charcutería Casanovas y donde cocinan con embutidos de manera atrevida está dirigido por Gerard Martí. Él hace una magnífica interpretación salchichera de un mar y montaña: butifarra de pollo con la técnica del frankfurt, pasada por la brasa del mini 'kamado', otra vez puré y con una americana de cabeza de gamba y aceite de perejil (también prepara un calamar relleno con 'bull negre' y con colmenillas a la crema). Bienvenid@s a Martinet.

La pintada y la gamba de Mont Bar. / Pau Gracià

Mont Bar

Hace 13 años, Iván Castro abrió un establecimiento con una sala de 30 metros cuadrados sin pretensiones y desde el 2026 es un restaurante biestrellado con una cocina de hechuras perfectas a cargo de Fran Agudo. Muy buena la pintada y gamba. Así nos fue en nuestra última visita a Mont Bar.