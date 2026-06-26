Restaurante Finca Nebot, una 'segunda residencia' gastronómica donde sentirse como en casa

Hay restaurantes a los que uno va a comer. Y luego están aquellos a los que uno regresa buscando algo más difícil de encontrar: calma, recuerdos y la sensación de sentirse en casa. Ese es precisamente el lugar que quiere ocupar Finca Nebot (Pujades, 133), el nuevo proyecto de Leo Chechelnitskiy en Poblenou, un establecimiento que se presenta como una segunda residencia para quienes añoran la cocina de siempre y el placer de sentarse sin prisas alrededor de una mesa.

El empresario, al frente del grupo No Hay Mañana y responsable de conceptos tan reconocidos como Malparit, Madre, Chamako, Babula, y desde hace unos meses, Revel Bar. Diez años después de abrir su primer local, suma ya siete establecimientos y afronta una nueva etapa con un proyecto que define como el más personal y maduro de su recorrido.

Finca Nebot Pujades, 133. Barcelona Tf.: 93.531.62.54 fincanebot.com Precio medio (sin vino): 40 €

La historia de Finca Nebot comienza mucho antes de que llegaran los primeros comensales. Empieza con un flechazo. "Cogí el local una semana antes de casarme y casi me cuesta el divorcio antes de la boda -recuerda Leo entre risas-. Entré, sentí una energía brutal y pensé que tenía que quedármelo sí o sí. No existe un espacio igual en Barcelona".

Uno de los espacios del restaurante Finca Nebot. / El Periódico

La antigua nave, construida en 1924, conserva una personalidad difícil de replicar: techos altos, claraboyas, luz natural, jardín y la sensación de pertenecer a una pequeña comunidad aislada del ritmo frenético de la ciudad. Un oasis urbano escondido en uno de los barrios más singulares de Barcelona.

"Espíritu de residencia de campo"

Durante la investigación previa a la apertura, el equipo descubrió que, a principios del siglo XX, aquel mismo espacio ya había albergado un restaurante gestionado por la familia Nebot. El hallazgo terminó dando nombre al proyecto. "Finca porque es mucho más que una casa; tiene ese espíritu de residencia de campo. Y Nebot es un homenaje a la familia que estuvo aquí antes que nosotros", explica su fundador.

La elección tampoco es casual dentro del universo personal de Leo. Tras dedicar restaurantes a figuras tan importantes como su madre y su abuela -Madre y Babula-, Nebot encajaba como un nuevo miembro de esa familia simbólica que ha ido construyendo a través de sus proyectos.

Los canelones Rossini del restaurante Finca Nebot. / El Periódico

El concepto se articula alrededor de una idea sencilla pero poderosa: recrear ese lugar al que uno escapa para descansar y reconectar. De ahí la distribución del espacio, concebida como una gran casa de campo contemporánea. Un amplio comedor, cocina abierta, rincones diferenciados, una chimenea presidiendo la sala y ausencia total de barra para favorecer la comodidad y la conversación.

El interiorismo, firmado por Genialidades, bebe de la historia industrial y colonial de Poblenou, incorporando guiños sutiles al pasado indiano que marcó el desarrollo del barrio. Todo está pensado para que el visitante sienta que cruza la puerta de una finca familiar más que la de un restaurante.

Platos que están desapareciendo

Si el continente habla de memoria, el contenido no se queda atrás. La propuesta gastronómica recupera recetas tradicionales de la cocina catalana y barcelonesa que, con el paso de los años, han ido desapareciendo de muchas cartas. "Queríamos reivindicar la cocina catalana mediterránea de barrio, la que antes encontrabas en los restaurantes de toda la vida. Hemos rescatado platos que forman parte de la memoria gastronómica de Barcelona", explica Leo.

El fricandó de "vaca muda" del restaurante Finca Nebot. / El Periódico

Entre ellos aparecen elaboraciones tan reconocibles como el fricandó de "vaca muda" (hecho con la lengua del animal), los huevos mimosa, el 'capipota', la coca de 'recapte' o un canelón Rossini que se ha convertido rápidamente en uno de los imprescindibles de la casa. También triunfan propuestas como el bacalao con cremoso de huevo, la costilla de ternera y el mollete de calamares a la romana, platos que conectan directamente con los sabores de infancia de varias generaciones.

Y hay espacio para grandes clásicos casi olvidados, como la zarzuela de pescado y marisco, una de las recetas más representativas de la tradición marinera barcelonesa, con más de un siglo de historia vinculada a las antiguas barracas de la Barceloneta. Las elabora el equipo que dirige el chef Josué Dávila de León en los fogones.

El mollete de calamares a la romana del restaurante Finca Nebot. / El Periódico

La respuesta del público ha sido inmediata. Apenas dos meses después de la apertura, Finca Nebot funciona a pleno rendimiento y ha conseguido algo especialmente valioso para su propietario: conquistar al propio barrio. "Nos hace mucha ilusión que la mayoría de clientes sean vecinos. Por eso decimos que Finca Nebot es la segunda residencia del barrio", afirma.

El exjefe de sala de 7 Portes y Botafumeiro

Ese vínculo con la proximidad se percibe también en el servicio. Una de las incorporaciones más celebradas ha sido la de Rafa Mimoso como jefe de sala, un profesional con una extensa trayectoria en casas emblemáticas como 7 Portes o Botafumeiro. "Rafa aporta ese ‘caliu’ que buscábamos. Queremos que quien entre aquí se sienta parte de la finca desde el primer minuto", asegura Leo.

Quizá por eso el comentario que más escucha el equipo desde la apertura es también el que mejor resume el espíritu del proyecto: por fin ha abierto un restaurante auténtico en Poblenou. Y mientras Finca Nebot se consolida como el proyecto más maduro de su trayectoria, Leo afronta otro gran cambio vital. En pocos meses será padre de una niña. Después de dedicar restaurantes a su madre, a su abuela y ahora a una familia que estuvo hace más de cien años en el mismo espacio, el futuro promete nuevas historias. Pero esa, de momento, aún están por escribirse.