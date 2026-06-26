Para morros finos
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mineral, Cera 23 y Mayura
Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bottega Bernacca, Els Ocellets y Bar La Nevera
3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Roig Robí, Kina Barra y Bar Plaza
Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!
Oliver Peña y Cristina Losada afrontan su primer negocio después de una vida en la hostelería: una barra para 20 personas donde explorar la ‘nova cuina catalana’. Atención a la brasa y al 'mochi' de pollo a la catalana de Mineral.
Carlos García, Guillermo Dosil y Rubén Bermúdez mantienen el éxito de este establecimiento consagrado a la cocina mediterránea con guiños internacionales. La "Galia de Astérix" que montaron estos tres amigos gallegos en el Raval cumple 15 años. Así es Cera 23.
Este restaurante indio del Eixample, que lleva abierto ya dos décadas, estrena cuatro cócteles concebidos para maridar con algunos de los platos más emblemáticos de la casa. Los han creado Rajnish Kapoor (director del establecimiento) y Lluís Lins ('bartender' de La Llibreria Cocktails). Tres están inspirados en las divinidades de la tradición hindú Brahma, Shiva y Vishnu, y el cuarto recuerda al príncipe Siddartha. Además, hasta final de mes, se celebran 'Las Noches de Agni' [el dios del fuego] con un ritual de bienvenida al verano: al final de cada ágape, cada comensal recibe un papel en blanco donde puede escribir un deseo profundo que depositará en un cuenco sagrado de agua y velas flotantes. Esto es lo que se come en Mayura.
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