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Para morros finos

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mineral, Cera 23 y Mayura

Si todavía no has decidido a dónde ir a comer o a cenar, aquí tienes tres direcciones donde disfrutarás de una gran mesa

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bottega Bernacca, Els Ocellets y Bar La Nevera

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Roig Robí, Kina Barra y Bar Plaza

La ventresca de atún con pimiento y picada de Mineral.

La ventresca de atún con pimiento y picada de Mineral. / Manu Mitru

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Ferran Imedio

Pau Arenós

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Se acerca el fin de semana y siempre surge la misma duda, la misma pregunta. ¿A qué restaurante ir? Nosotros no tenemos la respuesta definitiva pero sí una que podría acercarse bastante a lo que buscas. Por eso hemos seleccionado tres restaurantes a los que ir el fin de semana. Son estos. ¡A disfrutar!

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Restaurantes donde comer estupendamente al mediodía por menos de 25 €

Mineral

Mineral

Oliver Peña y Cristina Losada afrontan su primer negocio después de una vida en la hostelería: una barra para 20 personas donde explorar la ‘nova cuina catalana’. Atención a la brasa y al 'mochi' de pollo a la catalana de Mineral.

El pollo a la brasa con patatas fritas de Mineral.

El pollo a la brasa con patatas fritas de Mineral. / Manu Mitru

Las mejores barras de restaurantes de Barcelona (sin contar los que tienen estrellas)

Las mejores barras de restaurantes de Barcelona (sin contar los que tienen estrellas)

Cera 23

Cera 23

Carlos García, Guillermo Dosil y Rubén Bermúdez mantienen el éxito de este establecimiento consagrado a la cocina mediterránea con guiños internacionales. La "Galia de Astérix" que montaron estos tres amigos gallegos en el Raval cumple 15 años. Así es Cera 23.

El pulpo 'a feira' aderezado con 'allioli' de espirulina y causa limeña de Cera 23.

El pulpo 'a feira' aderezado con 'allioli' de espirulina y causa limeña de Cera 23. / Belén González

Los mejores restaurantes del Raval que deberías conocer

Los mejores restaurantes del Raval que deberías conocer

Mayura

Mayura

Este restaurante indio del Eixample, que lleva abierto ya dos décadas, estrena cuatro cócteles concebidos para maridar con algunos de los platos más emblemáticos de la casa. Los han creado Rajnish Kapoor (director del establecimiento) y Lluís Lins ('bartender' de La Llibreria Cocktails). Tres están inspirados en las divinidades de la tradición hindú Brahma, Shiva y Vishnu, y el cuarto recuerda al príncipe Siddartha. Además, hasta final de mes, se celebran 'Las Noches de Agni' [el dios del fuego] con un ritual de bienvenida al verano: al final de cada ágape, cada comensal recibe un papel en blanco donde puede escribir un deseo profundo que depositará en un cuenco sagrado de agua y velas flotantes. Esto es lo que se come en Mayura.

El cóctel inspirado en la divinidad hindú Vishnu y un plato de salmón 'tikka' del restaurante Mayura.

El cóctel inspirado en la divinidad hindú Vishnu y un plato de salmón 'tikka' del restaurante Mayura. / El Periódico

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3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Mineral, Cera 23 y Mayura

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