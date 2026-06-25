Estos son las direcciones favoritas de cuatro grupos de música: Elefantes, Sidonie, Arde Bogotá y Alcalá Norte

La nueva edición de soletes de la guía Repsol se ha centrado en los sitios favoritos de más de 60 famosos para dar la bienvenida al verano, desayunar o tomar algo con amigos.

Con esta 15ª edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de 'fast good', vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por España que presumen de distintivo amarillo que destacan por su propuesta solvente y asequible "con un no se qué que les hace especiales", según la petrolera.

Entre ellos, seleccionamos a cuatro bandas de rock y pop: Elefantes, Alcalá Norte, Sidonie y Arde Bogotá, que han destacado estos establecimientos que tanto les gustan y a los que van cada dos por tres. Quién sabe si los visitas y coincides con ellas algún día...

El 'capipota' con cocochas de bacalao y su pilpil del restaurante Els 4 Gats. / Zowy Voeten

El restaurante favorito de Elefantes en Barcelona es Els 4 Gats, "un lugar excepcional donde comes cocina tradicional catalana muy buena. Aquí se reunían artistas de la talla de Picasso, Dalí o Tàpies". Por eso los integrantes de la banda recomiendan la visita para conocer mejor la historia de la ciudad.

Fuera de Catalunya, acuden al bar Tío Agus, donde confiesan haber probado “los mejores pinchos". Concretamente, el pincho moruno del Bar Tío Agus: "¡Es delicioso”. El lugar está en Logroño.

Sidonie aconseja conocer varias direcciones de Barcelona. Una es Bodevici: "Es una heladería ecológica donde degustar un helado, un granizado o una horchata de forma saludable y sin generar residuos”, explica el batería de la banda, Axel Pi, para quien "todo está delicioso". Su favorito es el de limón y el de 'stracciatella'. También recomienda Caribbean Club. "Coctelerías en nuestro país, en el mundo, hay muchas y muy buenas, pero después está el Caribbean”, asegura. “Entrad, suspirad, observad, escuchad, bebed y sed felices. Nada más os puede pasar aquí".

La paella de El Rincón Sevillano. / El Periódico

Para comer, El Rincón Sevillano. "Jordi es el mejor en bienvenidas con sonrisa”, comenta el batería sobre el dueño de este restaurante donde se sirve “la mejor tortilla de patatas de Barcelona”. Pi también valora el “menú del día impecable a un precio popular” que ofrece el establecimiento y cómo su actual dueño cuida un bar “que regentaron sus padres y que reivindica El Carmel".

The Fish & Chips Shop es otro de sus favoritos. El músico confiesa que hasta que conoció este local de Barcelona tenía un “trauma adolescente con el 'fish and chips'”. “Me lo recomendó un amigo y me encantó. Para comer allí mismo o para llevar. Ahora soy fan de este plato y deseo volver pronto a Londres para degustarlo”, explica.

Para un vermut, el batería señala Vermutería del Tano, “la mejor de Barcelona”. También especializado en bebidas es Zim. "El pica-pica romántico con un buen vino se tuvo que inventar una noche en un pequeño establecimiento como este”.

Los miembros de Alcalá Norte, en Critico, uno de sus restaurantes favoritos. / Sofía Moro (Guía Repsol)

Alcalá Norte se mueven por Madrid. Frecuentan Bar Antonio, un negocio de barrio de los de toda la vida que conserva toda su esencia. El cantante de la banda, Álvaro Rivas, reconoce que el local sigue siendo el escenario habitual de sus desayunos y afirma que no puede resistirse a un "Colacao con un pincho de tortilla cuando tenemos ensayo por la mañana”. Recomienda también el Bar Blanco, al lado de la parada de metro de Ciudad Lineal. "Ahí es donde quedo a desayunar con René de Dharmacide cuando tenemos ocasión”, cuenta el artista, que destaca las raciones y tapas que se pueden disfrutar en una agradable terraza de este bar de barrio de toda la vida.

Esta ruta gastronómica por Ciudad Lineal también pasa por el restaurante Crítico. "Allí cocina el Maon, talento sanblasero [grafitero legendario de San Blas]”, detalla Rivas, que comenta que siempre que se dejan recomendar por él. “Trae ricas carnes desde Guadarrama y cada mes prepara una hamburguesa diferente". Otra parada oblitagoria es el bar La Plaza, en la Plaza Mayor del municipio madrileño de Torrelaguna: "Antes eran simplemente un simpático bar en nuestro barrio con una terraza más propia de un pueblo de la sierra, pero ahora son nuestros socios de producción: nos ponen las tortillas y las croquetas en el camerino cuando tocamos en Madrid".

Arde Bogotá propone dos direcciones de su Cartagena natal. Una es el chiringuito Rockola Summer Club La Azohía. “Tiene uno de los atardeceres más bonitos de la costa oeste de Cartagena, con vistas a la bahía de Mazarrón y a la Torre de Santa Elena”, detallan los integrantes de la banda, que añaden: “Siempre ofrece buena música”. Otro de sus sitios imprescindibles es La Boutique de Pérez Campos, un quiosco que “sirve el mejor café asiático de la ciudad". "Tienen café de especialidad, molido, en grano y de distintos orígenes. Cata, la barista que lo atiende, siempre tiene buenas recomendaciones”.