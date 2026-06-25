El Tribut: el restaurante donde darse un homenaje gastronómico en honor a Gaudí

Ahora que estamos celebrando en Año Gaudí con motivo del centenario de su muerte y el Papa ha inaugurado la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ¿por que no seguir con el homenaje al arquitecto y, ya de paso, darte un autohomenaje gastronómico con la excusa de su recuerdo? Probablemente, el mejor sitio para hacerlo sea El Tribut, en el Balcón Gastronómico del Port Olímpic.

El Tribut Moll de Gregal, Local 2 (Balcón Gastronómico del Port Olímpic). Barcelona Tf: 93.448.94.99 Precio medio (sin vino): 50 € eltribut.com

Puedes hacerlo con sus platos inspirados en el genio del modernismo. No hay otro restaurante en Barcelona que se entregue a esta tarea como El Tribut.

El fricandó vegano con el que el restaurante El Tribut homenajea a Gaudí. / El Periódico

Tres ejemplos: el ajoblanco con gamba roja te ilustra sobre la merienda favorita de Gaudí: mandarina con leche y frutos secos -la crema blanca, que incorpora frutos secos, recuerda el color de la leche y el crustáceo se marina con cítricos-; el fricandó vegano con 'picada' catalana te recuerda que era vegetariano, y la espectacular y ligera torrija de 'focaccia' con crema catalana quemada por encima, 'crumble' de almendras por debajo y sorbete de mandarinas con vermut de Reus al lado que te lleva a su población natal.

Un aspecto de la sala del restaurante El Tribut. / Jordi Otix

El luminoso y amplio espacio con vistas al mar (caben 280 personas) ayuda a sumergirte en el mundo del arquitecto. Las formas y texturas orgánicas y curvas de paredes y columnas recuerdan a la Pedrera y a la sala hipóstila del Park Güell. Nada que ver con el cartón piedra de un parque temático; reina aquí la sutilidad y el buen gusto. Al caer la noche, los juegos de luces y sombras dan otro aspecto al local, acaso más elegante.

Las vistas al mar desde la sala del restaurante El Tribut. / Jordi Otix

No es de extrañar, pues, el éxito de este restaurante por el que han pasado celebridades como Rosalía, Bad Gyal y los azulgranas Robert Lewandowski y Joan Garcia. Y eso que no tiene reservado para visitas que piden intimidad...

Pero no solo de Gaudí vive El Tribut. Si triunfa es porque propone una cocina mediterránea con toques internacionales que ejecuta con personalidad y precisión el equipo que dirige el chef Albert Suárez, que trabajó en Singapur, Vietnam y Alemania después de pasar por los fogones de Ca la Nuri y Martínez.

Mediterráneo, Asia, Sudamérica...

Más allá de los arroces, que siempre se venden bien en este local, sus platos siempre tratan de agradar y sorprender a la vez, yendo y viniendo de nuestras latitudes gastronómicas a otras. El Mediterráneo, Asia, Sudamérica... Como su fuera un 'trencadís' de Gaudí, aquí se unen diferentes piezas para conformar una obra que funciona.

El tiradito de cola de gamba del restaurante El Tribut. / Jordi Otix

Desde uno de los clásicos de la casa como la burrata servida sobre un boniato al horno y aderezada con miel con un toque de bicho hasta el magnífico tiradito de cola de gamba marinada con una leche de tigre emulsionada con aceite y completado con crema de aguacate, pipas calabaza y cebolla encurtida, pasando por su 'primo hermano', el maravilloso 'tataki' de atún marinado con yema de huevo, salsa 'ponzu' y 'kimchi'.

Hay más atún en uno de los últimos platos que ha creado Suárez: la ventresca aderezada con una crema de zanahoria en escabeche y comino. Y más pescado en la parte más tradicional y mediterránea: el morro de bacalao que se sirve con una 'parmentier' trufada ligera y una picada de frutos secos, y la lubina a la brasa, con salsa de hierbas y cítricos y tomate confitado en vinagre. Ambos, ejecutados de manera impecable.

La torrija de 'focaccia' del restaurante El Tribut. / Jordi Otix

De postre, si la torrija de 'focaccia' no apetece, dos buenas opciones son el tiramisú, que lleva ratafía en vez de 'amaretto' y luce forma de grano de café bañado en chocolate, y el helado de aromas del Mediterráneo, elaborado por la vecina Mamá Heladera con limón, aceite de oliva, laurel y sal.

El 75% de los vinos son catalanes

Los tragos corren a cargo del sumiller Dani Egea, que trabajó con tótems como Jean Luc Figueras y Jean Louis Neichel, además de haber pasado por Vinoteca Torres y Sagardi Group. Propone una carta de vinos con un 75% de elaboraciones catalanas de bodegas familiares y firmas de referencia. El resto son españolas, con algún champán francés y un par de 'oportos'. Aunque, sin duda, lo mejor que se puede hacer en El Tribut es brindar con el espumoso Panot Gaudí de Cavas Hill.