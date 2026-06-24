Estos son los sitios favoritos de cuatro mujeres del cine: Isabel Coixet, Toni Acosta, Leonor Watling y Natalia de Molina

La nueva edición de soletes de la guía Repsol se ha centrado en los sitios favoritos de más de 60 famosos para dar la bienvenida al verano, desayunar o tomar algo con amigos.

Con esta 15ª edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de 'fast good', vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por España que presumen de distintivo amarillo que destacan por su propuesta solvente y asequible "con un no se qué que les hace especiales", según la petrolera.

Entre ellos, seleccionamos a cuatro figuras femeninas del cine: la directora Isabel Coixet y las actrices Toni Acosta, Leonor Watling y Natalia de Molina, que han destacado estos establecimientos que tanto les gustan y a los que van cada dos por tres. Quién sabe si los visitas y coincides con ellas algún día...

Una empleada de la heladería Hijos de Nata prepara un cucurucho. / Manu Mitru

Los locales favoritos de Coixet en Barcelona son los bares de tapas La Mini Pepita y La Pepita, donde pide "anchoas con dulce de leche"; la pastelería y cafetería artesana Nabucco Tiramisú, que hornea panes y tartas sencillas pero creativas; el 'hi-fi' bar Oblicuo (cócteles "estupendos", vinos naturales, sidra, sake y "una música genial que se oye muy bien"), y la bonita heladería Hijos de Nata, donde siempre pide el helado de sésamo negro con caramelo de 'miso'.

La actriz Toni Acosta, en Casa África (Tenerife), uno de sus restaurantes favoritos. / Alfredo Cáliz (Guía Repsol)

Acosta propone una dirección en Madrid y varias en Tenerife. En Pozuelo de Alarcón (Madrid) está su restaurante favorito en la península: Central Mexicana, que le gusta mucho "porque es muy acogedor".

Y en la isla disfruta, por ejemplo, de la cocina canaria de Playa Casa África (Taganana): "Venir aquí es venir a casa. La comida es auténtica: las papitas arrugadas, el mojo, los churritos de pescado… Platos como los recuerdo de niña”, comenta la actriz, que detalla que para llegar al local "hay que atravesar toda la cordillera de Anaga, un paisaje espectacular". También goza con las vistas y con los platos caseros de Bodega Cha Juana (Güímar), donde "la señora Juana prepara pescado, ropa vieja, mojo con papas…". Casa Julián Balcón del Mar (Puerto de la Cruz) es "un restaurante con mucho encanto" donde siempre prueba el pescado del día y ”las papas arrugadas con mojo". Y el guachinche Los Gómez (La Orotava) le fascina: "El local está hecho a cachos porque no pueden construir, pero tiene mucha personalidad, y platos como la ropa vieja son fantásticos".

Watling destaca varios sitios de Madrid: Café de los Austrias (café clásico con mesas de mármol, terraza, cocina mediterránea y bodega en los restos de un convento de 1460 donde pide "las croquetas y la morcilla"), la cafetería La Vecinita, la tienda de vinos y productos gurmet Madrid & Darracot y las heladerías Mistura de Goya, Jacinto Benavente, La Latina y Malasaña, donde pide el helado de chocolate salado. Fuera de la capital, se pirra con el helado de sobado de Helados de Luna, en Ribamontán al Mar (Cantabria).

Un 'cinnamon roll' de la panadería Flor de Gràcia'. / Jordi Cotrina

Natalia de Molina, por su parte, igual recomienda sitios en Madrid que en Barcelona. En la capital española, aconseja visitar Devil's Cut ("una coctelería de autor con influencias japonesas, la experiencia es una pasada"), Falafelería (falafel artesanal, hummus, pita..., "es el mejor porque está riquísimo todo y encima es sanísimo"), el bar de tapas y pinchos Juana La Loca (allí pide la tortilla de patata) y el bar de vinos La Fisna. Y en la capital catalana, la panadería Flor de Gràcia. "Cada vez que voy a Barcelona hago una parada obligatoria ahí. Sueño recurrentemente con sus 'rolls' de canela".