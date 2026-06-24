Els Pescadors de Llançà: donde vive la langosta y la saben cocinar

El restaurante Els Pescadors, en el puerto de Llançà, alza la bandera roja de la langosta del Cap de Creus. Quien quiera consumir el sublimado crustáceo tiene que elegir con esmero el establecimiento: que haya una pecera no garantiza que sus moradores sean de proximidad.

En la casa de los hermanos Fernández Punset cuidan los especímenes como si fueran de la familia, aunque con un dramático final.

Lluís Fernández (1972) cocina el decápodo con saber, pedagogía y explicaciones, a quien las pida, sobre barcas y artes de pesca: «En Llançà la hacían frita y hemos recuperado esa manera de prepararla».

Els Pescadors de Llançà Castellar, 41, Llançà Tf: 972.380.125 Precio medio (sin vino): 70-95 €

Siguen la receta que el pescador Nyoli enseñó al padre de los Fernández, también llamado Lluís.

La frita y flambeada es la preferida por la clientela, aunque otras preparaciones rondan los fuegos: con huevos fritos, a la andaluza, a la criolla, sobre arroz seco y en caldereta.

La langosta frita del restaurante Els Pescadors de Llançà. / Pau Arenós

Maria Àngels Fernández (1968) capitanea la sala y son los camareros y camareras los que rescatan las presas de la vitrina acuática y las muestran a los comensales.

Veo pasar las bandejas llenas de patas, sujetadas por las manos expertas. Hay sacudidas y bautizos con gotas desperdigadas.

Además del acuario en el restaurante, fuera del establecimiento gestionan un par de recipientes de agua tratada con sal con ejemplares rollizos, que superan los mil gramos (a 195 € el kilo).

Caballero con armadura, alienígena, insecto gigantesco, submarino acorazado: cada uno lee los acertijos del caparazón a su manera. Puede que hoy vendan una treintena.

Una langosta del restaurante Els Pescadors de Llançà. / Pau Arenós

Es domingo, la tramontana ha callado, el sol aún se contiene. Los dos comedores, el interior y la terraza, a rebosar. «Pero después del domingo vendrá el lunes, el martes…», dice Lluís, sabedor de las dificultades de mantener la fidelidad fuera de las grandes urbes.

En 1979, y tras hacerse cargo en 1975 del Hotel La Goleta, Lluís Fernández Soler y Anna Maria Punset, los padres, arrendaron una taberna de pescadores.

La gamba blanca con 'kimchi', rabanitos, aguacate y cerezas de Els Pescadors de Llançà. / Pau Arenós

Él era chef profesional, pasó por el Hotel Colón de Barcelona y El Motel de Figueres, y ella aprendió a cocinar y queda como testimonio de su perseverancia los calamares a la romana, anillas que rebozó mal la primera vez, como recuerda la hija, y que luego se convirtieron en emblema.

Bebo Empordà, Les Tortugues 2025, recomendado por el sumiller Xavier Rodríguez, 'garnatxa roja' vinificada como vino blanco, de discreto cuerpo.

El 'suquet' de boquerones de Els Pescadors de Llançà. / Pau Arenós

El pan de centeno es de A mà, el obrador de Paco Pérez, el maestro del Miramar, a escasos 350 metros a pie. Con cada reina del Cap de Creus, entregan una postal con un número y este año el elegido para la ilustración ha sido Paco. Buen vecindario.

'Royal' de cangrejo y tiras rebozadas de limón. La gamba blanca con 'kimchi', rabanitos, aguacate y cerezas, y el conjunto, que parece arbitrario, funciona.

El guiso de tripa de bacalao, butifarra y 'espardenyes' de Els Pescadors de Llançà. / Pau Arenós

Las almejas sobre hielo, bocas abiertas, lenguas yodadas. El suquet "sin patatas" de boquerones, guindilla, ajo, pimiento verde, 'fumet', y es un rancho fino con poca complicación y resultado magnífico.

La gamba del Mar d’Amunt, un bumerán que hay que comer con la lentitud y la concentración que lo escaso y preciado ordena.

El guiso pilpileado de tripa de bacalao, butifarra y 'espardenyes', untuoso mar y montaña, con la holoturia en ese punto inconcreto que la lleva a necesitar una cocción más larga o más corta, exprés.

El comedor de Els Pescadors de Llançà. / Pau Arenós

El cóctel Mint Julep convertido en postre: sorbete de limón, granizado de menta, espuma de limón y bourbon, y viva Kentucky.

«Hacer lo normal diferente», dice Lluís, al que le atrae la tradición marinera y, de vez en cuando, darle un toque oriental. Y el producto superlativo, cuyo imán es la 'palinurus elephas', solo disponible entre el 1 de abril y el 31 de agosto, que regresa en una fuente tras la aplicación cocineril.

El edificio de Els Pescadors de Llançà. / Pau Arenós

Rebozada con Trisol (fibra derivada del trigo), frita en aceite de oliva, incendiada con brandy y horneada.

La carne nacarada, tersa, y dulce de quien habitó los fondos rocosos. No hay prisa ni ansiedad, sino concentración.

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En La Tour d’Argent numeran los patos. En el Dry Martini, los 'dry'. En Sintonia, los 'steak tartar'. En Els Pescador de Llançà, y desde el 2016, las postales para el recuerdo.

El equipo Pepe Hernández, Biel Mas, Xavier Rodríguez, Mar Bosch, Andy Franco, Paqui Aragón, Osvaldo Balde, Ali Barry, Semi Barry, Mamadou Diallo y Mondoi Jen.