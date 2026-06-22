La tortilla más futbolera y ochentera es esta: inspirada en Naranjito

El Mundial de 1982, celebrado en España, tuvo, entre muchas otros protagonistas, a Naranjito, la simpática mascota de aquel campeonato. De hecho, sigue estando presente en el recuerdo de muchas personas, y eso lo saben en Los Tortillez, que ha creado su elaboración más futbolera: la tortilla Naranjito, una edición especial disponible durante el Mundial que se está disputando en EEUU, México y Canadá.

La tortilla Naranjito de Los Tortillez. / El Periódico

Esta pieza de color anaranjado combina una cochinita pibil con achiote y naranja, creando un contraste de sabores intenso, alegre y lleno de personalidad. Quienes quieran probara solo estará disponible en el local de Sant Antoni (Manso, 50) hasta el 19 de julio, día en que se jugará la final de este largo torneo.

La propuesta se puede acompañar de muchos otros imprescindibles de la casa como las croquetas, las albóndigas, el fricandó y una larga colección de tortillas que han convertido al establecimiento en un lugar de peregrinación para los amantes de este plato casi tan popular como el fútbol.