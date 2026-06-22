Estos son los restaurantes favoritos de los televisivos Marc Giró, Antonio Resines, Arturo Valls y Carlos Sobera

La nueva edición de soletes de la guía Repsol se ha centrado en los sitios favoritos de más de 60 famosos para dar la bienvenida al verano, desayunar o tomar algo con amigos.

Con esta 15ª edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de 'fast good', vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por España que presumen de distintivo amarillo que destacan por su propuesta solvente y asequible "con un no se qué que les hace especiales", según la petrolera.

Entre ellos, seleccionamos a cuatro figuras televisivas: Marc Giró, Antonio Resines, Arturo Valls y Carlos Sobera, que han destacado estos establecimientos que tanto les gustan y a los que van cada dos por tres. Quién sabe si los visitas y coincides con ellos algún día...

El 'steak tartar' de Garum. / Belén Reina

Los locales favoritos de Giró en Barcelona son la coctelería Belvedere, el restaurante Garum (cocina de producto en platillos), la histórica pastelería Mauri y la tienda gurmet con servicio 'catering' Roig. En Madrid, le gustan La Falda de Lavapiés ("taberna desenfadada, cocina seria", según sus propietarios, que sirve raciones de diferentes tamaños de comida fusión con toques internacionales), el bar de vinos La Fisna y el salón de té (y tienda) Teapots.

Antonio Resines, en la marisquería Adolfo (Comillas), uno de sus restaurantes favoritos. / Guía Repsol

Resines no sale de Comillas (Cantabria) y recomienda la marisquería Adolfo ("se come muy bien y los precios son estupendos”, comenta el actor, que destaca "las almejas a la marinera y la merluza"); Joseín, encima de la playa y con vistas al mar (“tienen cosas asombrosas como los chipirones en su tinta o el salpicón de marisco y la gente que trabaja aquí es estupenda, muy cercana"), y El Mirador de Trasvía, en las afueras de la población, donde sirven croquetas y cocido montañés muy celebradas por quienes los prueban.

Sobera disfruta en Etiqueta Negra (Madrid), célebre por sus tortillas; el chiringuito La Loma (en la playa de la Barrosa de Chiclana de la Frontera, Cádiz), donde puedes comer 'sashimi', pescado a la brasa y ostras, además de tomar un cóctel mientras ves como se pone el sol, y la heladería Solo Qui (Marbella, Málaga). "Me gusta especialmente porque tienen muchísima variedad de helados sin azúcar", explica el presentador de 'First Dates'.

Valls, por su parte, se mueve por dos locales de Madrid: La Copita Asturiana, restaurante tradicional que ofrece platos asturianos, y Viuda de Vacas, una tasca familiar abierta a finales del siglo XIX que sirve platos típicos de cocina española elaborados con producto de mercado.