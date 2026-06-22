Este es el restaurante japonés especializado en anguila fundado hace más de 150 años que llegará a Madrid en los próximos días

Entre el 14 de noviembre y el 3 de diciembre de 2022, un inconfundible aroma a cordero asado inundó la calle Alberto Alcocer. El origen provenía de la azotea del hotel NH Collection Madrid Eurobuilding: allí Rodolfo Guzmán, chef de Boragó (Santiago de Chile), uno de los restaurantes más sorprendentes de América, había dispuesto varias cruces metálicas para hacer su famoso cordero "a la inversa". Fue el plato estrella del menú que, dentro del ciclo In Residence, ofreció durante una veintena de días en Madrid. Además de convertir el espacio en las alturas del hotel en una cocina improvisada, Guzmán nos contó que había ido a recolectar hierbas para cocinar a la Casa de Campo: a eso se llama adaptarse.

La anécdota de Guzmán es una de tantas vividas en el seno de las propuestas de In Residence, una iniciativa que cumple en este 2026 su décimo aniversario, y que nació con la idea de acercar durante unos días a Madrid cocinas y propuestas únicas, que sólo podían probarse viajando. Ahora puede no sonar tan revolucionario pero, en 2016, hacer que un primera figura de la gastronomía mundial se cruzara el mundo para trasladar su restaurante por unos días parecía una locura.

La tartaleta de hongos y frutos de melí con la que se abre el menú de Borago In Residence. / EP

El proyecto, impulsado por la agencia de Mateo&Co, y apoyado por la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, ha tenido hitos indiscutibles. En la primera edición fue el chef Grant Achatz, del restaurante triestrellado Alinea (Chicago) el que se plantó en Madrid con atracciones como el globo de helio comestible.

En ediciones sucesivas, pasaron por Madrid chefs como Mauro Colagreco -en 2018, un año antes de que su restaurante Mirazur se convirtiera en el número uno de la lista The World's 50 Best Restaurant-; o la chef eslovena Ana Roš, del restaurante Hiša Frank, elegida la mejor cocinera del mundo en 2017 y que acabaría teniendo tres estrellas Michelin. In Residence hacía así posible conocer proyectos sin tener que coger un avión ni reservar un hotel.

Para celebrar esta primera década, In Residence organiza tres sesiones con cocineros representantes de Asia y Ameríca Latina, dos de las regiones del mundo que más peso gastronómico han ganado en los últimos años. La edición contará con propuestas llegadas desde Japón y Colombia, además de una tercera sesión cuyo protagonista se anunciará en las próximas semanas. Como en años anteriores, el espacio elegido para estas sesiones gastronómicas pop up será Semilla Food Studio (José Ortega y Gasset, 67).

La preapertura de Kinsan

Abrirá el fuego Kinsan, llegado desde Tokio, con una propuesta efímera que se celebrará del 24 al 28 de junio. El interés de esta primera visita es doble: por un lado, servirá para conocer la cocina del restaurante liderado por el chef Shinichiro Matsuki, sexta generación de una familia dedicada a la gastronomía japonesa con más de 150 años de historia. Por otro, funcionará como una especie de preapertura, porque Kinsan abrirá en los próximos meses en Madrid, manteniendo las señas de identidad del proyecto, con una cocina ligada a la tradición nipona y el respeto al producto.

Kinsan, fundado en 1869, es un restaurante ubicado en el distrito de Nihonbashi, situado en el barrio de Chūō. El plato estrella del local es la anguila, que se sirve de distintas maneras, aunque la receta estrella de este pescado es la que incorpora arroz y la salsa secreta de la casa, que han ido perfeccionando desde que abrió el local.

Algunos de los platos que forman la oferta de Kinsan. / Kinsan

El menú proseguirá con un alfonsino, de nuevo con salsa de anguila, en un pase que se completa con un 'sashimi' de unagi. Llegará luego un pepino japonés encurtido con cangrejo ahumado y vinagre suave. A continuación, una brocheta de panceta ibérica y cebolleta fina a la brasa.

La tanda de platos principales comenzará con la lubina marinada en 'saikyo miso', con salsa de anguila, terrina de aguacate ahumado y patata morada. A continuación, cola de pollo a la brasa, sal y 'sanshō' (pimienta japonesa). Le seguirá un pase de 'wagyu' asado -de nuevo con salsa de anguila-, 'yama wasabi', 'negi' (cebolleta verde nipona) y vinagreta de cebolleta. Y, finalmente, un nuevo plato de anguila lacada sobre arroz, 'sanshō' y salsa. En el apartado de postres, se servirán opciones de temporada y 'mignardises' de inspiración japonesa.

El traslado desde Tokio no alterará la filosofía del restaurante, enfocada en la utilización de producto sostenible. En esta primera etapa en España, Kinsan servirá anguila procedente de una empresa valenciana especializada en la distribución responsable del producto. Los maridajes correrán a cargo de vinos de la DOCa Rioja, que aportará desde blancos a tintos, pasando por espumosos o dulces.

La edición cerrará del 21 al 25 de octubre con El Chato (Bogotá), el proyecto del chef Álvaro Clavijo, reconocido actualmente como el mejor restaurante de Latinoamérica según Latin America’s 50 Best Restaurants. Su propuesta parte del producto y el recetario colombiano para construir una cocina contemporánea que lo ha situado entre las referencias más destacadas de la región. La tercera sesión que completará el ciclo de 2026 de In Residence by Rioja será anunciada próximamente y completará una terna de la que ya sabemos que, al menos uno, se quedará en suelo madrileño.