Windsor: cocina de producto interpretada desde Barcelona con una mirada actual y abierta al mundo

Windsor es uno de esos restaurantes que han sabido evolucionar con la ciudad sin perder su esencia. Desde su apertura en 1996, el proyecto liderado por Joan Junyent (dirección) y los chefs David Rodríguez y Carlos Alconchel ha construido una personalidad propia basada en el respeto por el producto, la sensibilidad gastronómica y una hospitalidad generosa que hace sentir al comensal como en casa. Tras su reciente renovación, el espacio respira una elegancia más relajada y contemporánea, manteniendo el encanto de siempre y su espectacular terraza-jardín interior.

La cocina se estructura alrededor del producto de calidad, temporada y proximidad que se interpreta desde una mirada actual y abierta al mundo. A lo largo del año, Restaurant Windsor propone experiencias gastronómicas ligadas a momentos estacionales, como el tradicional Menú Escudella en invierno, el Menú Caza, el Menú Guisantes del Maresme o el reconocido Menú Catalunya, una iniciativa que explora la memoria gastronómica del estado desde una perspectiva contemporánea. Junto a estas propuestas especiales, la carta y los menús degustación evolucionan constantemente al ritmo de las estaciones. También hay el menú ElSetmanal cada mediodía, y una propuesta nocturna más casual, ElCompartit, pensado para quienes disfrutan con la experiencia de compartir más variedad de platos. La experiencia se completa con una bodega de más de 450 referencias. Ah, y noches de música en directo los viernes y sábados.

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Esta cocina de intención y sensibilidad se sostiene sobre una ejecución precisa y el respeto absoluto por el producto. Platos como el bacalao con patata confitada y allioli, los pies de cerdo rellenos de botifarra de perol con peras al jengibre o las albóndigas con cigalas, foie y colmenillas reflejan una cocina profunda, matizada y generosa que no busca sorprender mediante artificios, sino emocionar desde la esencia. Windsor representa una forma de entender la gastronomía barcelonesa basada en la cocina sofisticada sin ostentación, en la coquinaria cercana sin perder la excelencia. Una casa que sigue escribiendo su historia junto a la de Barcelona, adaptándose a los nuevos paladares sin renunciar a aquello que la hace única y la ha convertido en un referente de la ciudad.