Villa Retiro: cocinando el alma del Delta del Ebro

Villa Retiro es una villa indiana señorial y un restaurante que impresiona. Un estallido visual entre palmeras sobre un tapiz ajardinado de verdes eléctricos y guijarros blancos. Aquí el chef Fran López descifra el alma gastronómica del Delta del Ebro desde la fina sensibilidad de quien ama su memoria, desde la destreza técnica absoluta de quien lleva el oficio metido en las venas. Conocida como la Torre del millonario, esta joya modernista del siglo XIX fue levantada por una familia de indianos y entre jardines románticos, estanques y grutas brilló con esplendor… hasta que la Guerra Civil la convirtió en hospital militar. Hoy, transformada en hotel con restaurante, aún respira historia entre mármol, forja y misterio.

Antes de acceder al restaurante, la bienvenida te la da un ficus tan gigantesco como centenario, un ficus que sueña con ser secuoya. Sus raíces son visibles desde el pozo situado dentro del restaurante. Es una poderosa metáfora natural de la cocina de Villa Retiro (una estrella Michelin desde el año 2009): arraigo profundo en un territorio que alberga siglos de historia y dos despensas singulares que corresponden a dos parques naturales, el del Delta y el de Els Ports. La cocina de Fran López (cuarta generación de restauradores) dialoga serena con este paisaje, la sensibilidad surge de la reflexión, la técnica es un acompañamiento necesario que huye de la estridencia, la creatividad aplicada al sustrato de la tradición se convierte en platos que sorprenden, pero se mantienen reconocibles. No hay rupturas, hay evolución. No hay excentricidad, hay respeto y creación.

El interiorismo elegante de Villa Retiro. / Restaurante - Marc Prades

Como todo tiene un principio, para la bienvenida elaboran mantequillas caseras con aromas del territorio. Es un detalle sencillo que te explica muchas cosas y da paso a muchas más. Ofrecen tres menús degustación distintos, el Clásico, el Homenaje 20 años y el más fastuoso, llamado Más que homenaje. El menú homenaje de los 20 años es un recorrido por las cuatro comarcas de las Terres de l’Ebre —Montsià, Terra Alta, Baix Ebre y Ribera d’Ebre— a través de platos que convierten paisajes y aromas en momentos para recordar, y donde cada secuencia representa un lugar emblemático del entorno.

El bombón de tomate y la navaja de alga nori con salpicón de marisco sirven para arrancar con brío. Es la navaja un bocado juguetón, donde la concha se come y la quisquilla se acompaña de cremoso de aguacate, yema y ralladura de limón. ¿Las ostras del Delta? Con almíbar de flor de hibisco (acidez afrutada y ligera astringencia). Una sección del menú está dedicada a la integración del vino dentro de la propuesta culinaria: el Merengue de limón y albahaca con cremoso de queso, gel de vino rancio y piñones es una delicia crocante donde el vino rancio aporta un matiz oxidativo interesante. El licuado de lechuga con tartar de langostinos de la Ràpita y vermut es otro bocado de presencia elegante, con la lechuga convertida en cremosa salsa clorofilada, los langostinos aportan tierna elasticidad y el vermut un contrapunto de fragante intensidad. El mar y montaña sutil llega en forma de consomé de sepia y jengibre con espuma de papada de ibérico a la brasa. Aquí la potencia marrana braseada es etérea y aromática, en esta cocina todo se reconoce, pero la mirada es libre y cada pieza puede ocupar lugares inesperados en la composición general.

El cociner Fran López en la bodega de Villa Retiro / Restaurante

La anguila, imprescindible en la cocina de Fran, aparece en forma de saleroso suquet y en el tradicional formato “chapadillo”. El pato, otro habitante del Delta del Ebro, lo marinan estilo Kun-pho (hoisin, jengibre, ajo, cilantro y rábano picante) y lo acompañan con piel de pollo suflada. Una gozosa barbaridad. Liebre a la royal si te consideras un clásico. Crema inglesa de tomillo limonero, bizcocho de piñones, gel de miel abeto, helado de romero y espuma nitro de limón ahumados: los postres son ultra-gastronómicos, dulce imaginación al poder para combinar texturas, temperaturas, aromas y sabor.

La bodega de Villa Retiro es impresionante. La familia elabora sus propios vinos, pero además cuenta con una oferta con más de cuarenta denominaciones de origen y más de seiscientas referencias de vinos. Además, también elaboran su aceite con los olivos de una finca cercana, llamado Malahierba. Como ellos mismos explican: “nace de la tierra que trabajamos cada día. Un aceite de oliva virgen extra de arbequina que cuidamos desde el origen. Dejamos crecer las malas hierbas para que ayuden al agua a llegar a los olivos de manera natural. Así se crea un equilibrio que después se convierte en sabor”. Es un aceite intenso y floral, que obviamente, también usan en cocina.

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Los emplatados elegantes de Villa Retiro. / Restaurante

Villa Retiro es mucho más que un restaurante. La aventura, que arrancó la familia López-Gilabert en 2006, se alza actualmente como uno de esos proyectos que no se explican solo por una excelente cocina, sino por la obstinación de quien ha decidido levantar un destino gastronómico allí donde otros solo habrían visto distancia a Barcelona, riesgo y dificultad. La casa indiana, el hotel, el restaurante, la escuela, los salones de celebraciones, la bodega y el aceite propio forman un pequeño gran ecosistema construido a pulso por una familia que ha convertido les Terres de l’Ebre en un argumento vital. Atención, ofrecen diferentes opciones de cheque-regalo para combinar las diferentes experiencias en escapadas gastronómicas con acento relajante o inspiración romántica.