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Vicus: felicidad cocinada en el Empordà
Gerard Geli, Damià Rafecas y Elisabet Figuerola lideran un restaurante sereno de cocina muy afinada y bodega de proximidad
Vicus es un restaurante total, porque lo tiene todo: buena cocina, buen producto, sala confortable y una selección de vinos acertada y asequible. Es una casa que no necesita estridencias ni discursos inflamados para sembrar la felicidad de sus comensales. Desde hace más de quince años. Gerard Geli, Damià Rafecas y Elisabet Figuerola lideran un establecimiento donde todo funciona con naturalidad afinada a fuego lento. La propia historia del restaurante ayuda a entender esa serenidad. En invierno de 2010, los tres decidieron volver al Empordà para levantar Vicus en el antiguo café y restaurante del hostal familiar Can Barris, un espacio con icónico en la memoria de Pals.
No hay sensación de restaurante impostado, sino de proyecto pensado para ocupar su sitio natural: el territorio, la casa, la sala y la cocina alineados y remando en perfecta coordinación. En sus comedores amplios (buena distancia entre mesas, mucho confort y madera cálida, dirigidos por Elisabet y Gerard) se degusta la cocina de Damià (que pasó por ÀBaC, Sant Pau, L’Esguard y unas cuantas cocinas más). Vicus no separa sala y cocina en dos mundos, los encaja con un servicio sobrio pero cercano, sin teatralidad innecesaria. La bodega prolonga esa idea de pertenencia, con una carta formada básicamente por vinos catalanes y especial atención a la DO Empordà.
Es una coquinaria de autoría, Damià actualiza recetas tradicionales sin excentricidades (no las necesitan), trabaja y saca partido a los producto de temporada y proximidad. Croquetas cremosas e intensas, puerro asado con anguila ahumada y queso Terrós, excelente tartar de solomillo de ternera coronado con un huevo frito a modo de boina sabrosa. Carne excelente, condimentación equilibrada. Bravo. ¿Quieres un poco de clasicismo francés mezclado con iconografía catalana? Dale un tiento a los galets con colmenillas a la crema y foie. Gran dominio del arroz negro con calamar y alioli de pera. El conejo relleno con col y mostaza es una debilidad personal. Vicus sabe mantener la tradición sin necesidad de rigidez. Evolución sin ruptura en un restaurante que lo tiene todo. Felicidad gastronómica en el Empordà.
Vicus
Carrer Enginyer Algarra, 51, 17256 Pals, Girona
Tel: 972 63 60 88
https://www.vicusrestaurant.com/
Precios: menú mediodía 52,90 euros. Carta, 65 euros
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