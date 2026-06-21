Vicus: felicidad cocinada en el Empordà

Vicus es un restaurante total, porque lo tiene todo: buena cocina, buen producto, sala confortable y una selección de vinos acertada y asequible. Es una casa que no necesita estridencias ni discursos inflamados para sembrar la felicidad de sus comensales. Desde hace más de quince años. Gerard Geli, Damià Rafecas y Elisabet Figuerola lideran un establecimiento donde todo funciona con naturalidad afinada a fuego lento. La propia historia del restaurante ayuda a entender esa serenidad. En invierno de 2010, los tres decidieron volver al Empordà para levantar Vicus en el antiguo café y restaurante del hostal familiar Can Barris, un espacio con icónico en la memoria de Pals.

No hay sensación de restaurante impostado, sino de proyecto pensado para ocupar su sitio natural: el territorio, la casa, la sala y la cocina alineados y remando en perfecta coordinación. En sus comedores amplios (buena distancia entre mesas, mucho confort y madera cálida, dirigidos por Elisabet y Gerard) se degusta la cocina de Damià (que pasó por ÀBaC, Sant Pau, L’Esguard y unas cuantas cocinas más). Vicus no separa sala y cocina en dos mundos, los encaja con un servicio sobrio pero cercano, sin teatralidad innecesaria. La bodega prolonga esa idea de pertenencia, con una carta formada básicamente por vinos catalanes y especial atención a la DO Empordà.

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Es una coquinaria de autoría, Damià actualiza recetas tradicionales sin excentricidades (no las necesitan), trabaja y saca partido a los producto de temporada y proximidad. Croquetas cremosas e intensas, puerro asado con anguila ahumada y queso Terrós, excelente tartar de solomillo de ternera coronado con un huevo frito a modo de boina sabrosa. Carne excelente, condimentación equilibrada. Bravo. ¿Quieres un poco de clasicismo francés mezclado con iconografía catalana? Dale un tiento a los galets con colmenillas a la crema y foie. Gran dominio del arroz negro con calamar y alioli de pera. El conejo relleno con col y mostaza es una debilidad personal. Vicus sabe mantener la tradición sin necesidad de rigidez. Evolución sin ruptura en un restaurante que lo tiene todo. Felicidad gastronómica en el Empordà.