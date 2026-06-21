Rincón de Diego: alta cocina marinera con rumbo al futuro

Tras más de cuatro décadas desde su apertura, el Rincón de Diego (estrella Michelin desde el año 2005) continúa acariciando el cielo gastronómico desde una identidad centrada en poner en valor el entorno sin quedar atrapado en la previsibilidad. Diego campos y su hijo Ruben forman un dueto fantástico que permite al restaurante transitar una cocina de dos tiempos. Por un lado, la memoria culinaria de Diego y, por el otro, la mirada viajera de Rubén. En este diálogo culinario y familiar, Diego representa la solidez de una cocina madurada con oficio, excelencia y platos convertidos en emblemas, casi instituciones del paladar. Rubén lleva el paso de una sensibilidad más contemporánea, atravesada por Asia o México desde su viajada experiencia vital. Es una conversación generacional donde dialogan la proximidad y lo lejano desde la naturalidad, sin necesidad de forzar la impostación. No hay ruptura, es pura continuidad en movimiento. Dos lenguajes que se combinan, el resultado es una cocina suculenta, excelente y marinera. La cocina de Cambrils a la manera de los Campos. A su manera.

De un lado los fideos con bogavante, el lomo de bacalao con callos y salsa de cap i pota, el huevo con patatas, bogavante, caviar y salsa de chili crab, los caracoles de mar con salsa romesco o el arroz de langosta del Mediterráneo. Platos de cocina solemne, actualizados, pero sin perder la mirada de la cocina señorial. Del otro, lluerna crujiente con puré de apio nabo, teriyaki de costilla ibérica y pimienta de Sichuan, bogavante con ensalada de papaya verde tailandesa y cangrejo de caparazón blando o ceviche de lluerna, gamba blanca y fruta de la pasión con sorbete de apio y lima. Son platos que, sin renegar del puerto y la lonja, navegan las aguas abiertas de la cocina global sin que el exotismo parezca un disfraz. Es una ampliación del vocabulario, junto al acento puntual que muestran algunos platos, el fondo sigue estando ahí, reconocible y claro: el Mediterráneo. Bodega con más de 300 referencias, atención al menú del cava, una de las tres opciones de degustación. El Rincón de Diego es, también, el Rincón de Rubén.