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Quatre molins: alta cocina creativa de militancia local y vinícola
Rafel Muria practica una cocina vibrante y contemporánea, marcada por el Priorat y el Montsant
Un espacio menudo y acogedor, con pocas mesas y maderas claras, así es el cálido comedor de Quatre Molins, restaurante enclavado en Cornudella de Monstant. Una evocación visual de las barricas, como si estuvieras comiendo en el interior de un enorme y luminoso tonel. Andreu Pardell, es el jefe de sala y lidera el servicio de manera impecable y cercana.
La cocina de Rafael Muria, reconocida con estrella Michelin desde 2021, es luminosa y vibrante. David Corchero es el chef ejecutivo y juntos plasman en los fogones el empuje de quienes se ha comprometido a cocinar el entorno y sus productos. Traducen en clave contemporánea el recetario de esta tierra seca y mineral, aunque se percibe en la base la delicada influencia francesa (Muria estuvo, entre otros, trabajando en l’Aubrac con Michel Bras). Es una cocina delicada, abierta al mundo, que no renuncia a guiños orientales (atún rojo madurado con berenjena y salsa miso o anguila, wasabi y puerro) o mediterráneos (bresca, guanciale y sorbete de hierbas salvajes).
También conocido como “el chef de la miel”, Rafel introduce en sus platos la jalea real (combinada con alga kombu, mollete y bimi) y la miel en el postre “la colmena” (un homenaje al trabajo colectivo de todo el equipo de Quatre Molins). La excelencia técnica es otro rasgo destacado de esta cocina fina e impecable (royale de liebre, ravioli de boletus con bogavante y salvia). A sus dos menús degustación se puede incorporar siempre alguno de sus platos fetiche: la royal de sangacho de atún con compota de pera, imprescindible. El Ravioli de cigala con salsa de foie y trufa, ineludible. Y el Coulant con helado de vainilla (homenaje al maestro, con la receta 1981 de Michel Bras), necesario. Tres en raya de bocados irrenunciables.
El compromiso con el territorio se prolonga en una bodega convertida en mapa líquido del Priorat y el Montsant gracias a la honesta mirada de Jordi Vergés, sommelier del restaurante. Su selección apuesta por vinos de proximidad, donde abundan los pequeños productores y botellas capaces de contar, desde la copa, la misma tierra que la cocina dibuja en el plato. El resultado es alta coherencia sabrosa, el Priorat desfilando por el paladar a través de bocados elegantes y comprometidos. Cocina elevada de alto compromiso.
Quatre molins
Carrer del Comte de Rius, 8, 43360 Cornudella de Montsant, Tarragona
Tel: 977 82 10 04
Precios: menús degustación de 85 y 120 euros.
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