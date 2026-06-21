150 restaurantes que importan
Moments: alta cocina catalana en pleno Passeig de Gràcia
En la cocina Raül Balam y Carme Ruscalleda resuenan la memoria, la sensibilidad y la mirada contemporánea
Hay restaurantes que cocinan platos. Otros restaurantes, más ricos, más sutiles, más interesantes, además de esa buena cocina, también saben construir atmósferas y evocar una afortunada mezcla de reflexión y sentimientos. No se trata de sustituir el placer, sino de enriquecerlo, y Moments pertenece a esta segunda categoría. No es únicamente un lugar (queda frío esto de ‘lugar’), no es únicamente un espacio donde ir a bien comer o cenar. Es una cámara de resonancia donde la cocina catalana vibra con la sensibilidad de Raül Balam y Carme Ruscalleda, donde esta cocina catalana -que vuelve a ocupar un espacio importante en el discurso gastronómico de Barcelona- se mira en el espejo contemporáneo y descubre que sigue siendo atractiva y poderosa. Hermosa y sorprendentemente joven. Esto es fantástico, porque Moments está instalado en el corazón gastro-económico de la ciudad, o sea, ocupa unas coordenadas físicas relevantes. En el Passeig de Gràcia, en un hotel de prestigio, reconocido con una estrella Michelin, en Moments el lujo no se grita, sino que se susurra con sensibilidad. Pero lujo es, claro está.
Esta es una cocina de fuego, movimiento, pensamiento y sensibilidad. Dos almas y dos cabezas pensantes. Carme Ruscalleda es memoria culinaria, rigor absoluto, inteligencia en la interpretación elevada del recetario y comprensión profunda del territorio. Por otro, Raül Balam, que no interpreta la herencia recibida como un tótem pétreo, intocable, sino como material vivo y maleable dispuesto a ser tensionado desde la reinterpretación. De esta manera surgen elaboraciones como la albóndiga de la Pepeta, una albóndiga a la antigua con sepia en tiras (texturas resbaladizas, juguetonas y elásticas) sobre pistacho hecho sedosa cremosidad. Un plato nacido del recuerdo y refinado desde el cariño, sin perder su esencialidad. Las múrgulas son potencia de bosque combinada con el umami graso del foie gras, el monte metido en la boca, la tierra en el paladar. La ostra vegetal es un juego gustativo y visual: la berenjena escalivada y la hoja de ostra construyen una base vegetal que recrea la sensación palatal al morder el molusco, se completa con la explosiva presencia del caviar osetra (salinidad fina, yodado elegante). Ofrecen dos menús, el degustación “completo” y otro de personalidad estacional.
El comedor luce elegante. Manteles blancos y luz amortiguada. Calidez de madera en techos y suelos, tras los cristales, la mirada se refresca con una pared pintada de clorofilas. La sala está dirigda por Pablo Gerhold, la bodega y sumillería corre a cargo de Alexandre Zaragoza. Atención a las diferentes propuestas de maridaje, una inspirada y sincronizada con el ritmo poético de la naturaleza, otra de vinos icónicos catalanes, una tercera con vinos icónicos del mundo, con selección de viñedos de distintos climas y territorios. Y finalmente el “Maridaje icónico”, con vinos procedentes de los viñedos más fríos y prístinos del mundo. En Moments, sala, sumillería y cocina funcionan como una orquesta de cámara afinada. Alta cocina catalana contemporánea en el centro de la ciudad.
Moments
Pg. de Gràcia, 38, 40, Eixample, 08007 Barcelona (Hotel Mandarín Oriental)
Tel: 931 51 87 81
https://www.mandarinoriental.com/es-es/barcelona/passeig-de-gracia/dine/moments
Precios: menús de 125 euros y 180 euros
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