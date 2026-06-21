Hispania: producto, memoria y elegancia en el gran clásico del Maresme

En el Hispania la excelencia ejerce un reinado tranquilo, es el imperio de la alta cocina y la alta gastronomía (no es exactamente lo mismo, aunque la segunda necesite de la primera). Paquita y Lola Reixac abanderaron durante décadas la cocina catalana tradicional de alto nivel y hablar de relevo generacional aquí es como intentar señalar el instante exacto en que un día se convierte en noche: todo sucede, pero nada se rompe. Raimon Braun Reixac ha sabido transitar con acierto y sin abollones este camino de gran peso histórico. Esta presión no ha hecho mella ni en la cocina ni en el servicio de esta gran casa: el motor culinario sigue intacto, a pleno rendimiento. Raimon Braun creció entre estas paredes como quien aprende un idioma sin darse cuenta. Ahora a esto le llamamos evolución orgánica, pero no deja de ser herencia, transmisión y tradición. Junto a Marta Aulestia, sostiene esta herencia que no pesa, pero que exige un pulso firme y delicado. En el aire del Hispania siguen flotando las voces de Paquita y Lolita, no como el eco vacío de un recuerdo, sino como una forma de presencia en cada gesto.

Esta casa nació como refugio de paso, como un lugar donde detenerse, comer bien y seguir. Los años y el trabajo fueron construyendo el prestigio hasta que el punto en el camino se convirtió en un destino (manifiesto). Aquí el producto marca el compás y el tiempo es el que dicta la estación del año. No hay ni puede haber artificio, porque la materia prima es innegociable, la calidad del producto es un tema sagrado. Como estamos en el Maresme, las joyas de la huerta son un privilegio y los guisantes de Llavaneres son un bien frágil en peligro de banalización. Raimon los trata con la delicadeza de lo irrepetible: vapor, butifarra negra, respeto y poquísima intervención. Sirve también el caviar verde para explicar como esta cocina se mueve en la frontera de lo sencillo pero exigente. Las habas, las alcachofas, los increíbles sesos con champiñones en formato de carpaccio-ensalada, el pollo sutilmente escabechado, los pies de cerdo, el fricandó con berenjenas. Son platos que seducen y convencen a base de verdades arrojadas a la cara del paladar, sin adornos superficiales ni vacuidad de medio pelo. Si te fijas bien, cada elaboración es un ejercicio de respeto. Trabajo, constancia e implicación. No hay otro secreto.

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Uno de los comedores del restaurante Hispania. / Pau Arenós

El comedor guarda la elegancia serena de quien no necesita reinventarse. Y junto a los platos, la oferta de vinos es otra de las grandes fuerzas de la casa. De hecho, la bodega, parcialmente accesible a la vista, contiene tesoros como las etiquetas de los vinos en que Néstor Luján iba anotando, manuscritas en el reverso, las opiniones de los restaurantes donde las había descorchado. ¿Algún editor valiente que quiera convertir en libro el tesoro? Porque el Hispania no es una moda ni una etapa de la cocina catalana. Es mucho más, es una continuidad. Un lugar donde el tiempo no se detiene, pero tampoco arrasa. Volver al Hispania es comprobar que algunas cosas, cuando están bien hechas, no necesitan ser distintas ni cambiar para seguir siendo necesarias.