Guía '150 restaurantes que importan': estamos a su servicio

Elegir es siempre comprometido. Porque quien elige juzga y los juicios son a veces dudosos o parciales. Seleccionar 150 restaurantes de entre miles es dejar fuera a merecedores de elogios.

Esta es nuestra primera guía (‘150 restaurantes que importan’, que se entregará gratuitamente el domingo 21 con EL PERIÓDICO) y, en las siguientes ediciones, el número de escogidos aumentará en busca de un retrato fiel, exacto y útil. Porque el objetivo es servir. Nosotros también estamos al servicio.

Catalunya es un país con profusión restaurantil, con una oferta de norte a sur y de este a oeste equiparable a la de las zonas del mundo más prestigiadas y densas. Tokio-Kantō, París-Île-de-France, País Vasco, norte de Italia, Ciudad de México, California, Hong Kong…

Sin ser exagerado, y, de serlo, que me dé gorrazos el dios de la modestia, en solo 32.000 kilómetros cuadrados hay tanta concentración de talento como en países enteros. Sí, somos una potencia. En eso, somos una potencia.

Páginas de la guía '150 restaurantes que importan'. / EPC

Estar al día de las novedades y no perder de vista a los veteranos es tarea para ‘milojos’, en el caso de que esa especie existiera como complemento del ciempiés.

Abren y cierran espacios con el vértigo de las ilusiones y el castigo de las expectativas incumplidas. Hay restaurantes que duran el estallido luminoso de una luciérnaga y otros que tienen la longevidad de las tortugas. Apostar por la juventud no es tirar el dinero, sino creer, aunque sea momentáneamente, en el futuro.

Apostar por los resistentes es comprar bonos del tesoro.

En esta guía caben todos, los de menús degustación de 200 euros y los del menú de mediodía de 15, si la excelencia es lo que persiguen. Ellos dan excelencia y nosotros queremos responder con excelencia.

El parque de buenos restaurantes de Catalunya es variado, es amplio, es ambicioso, es satisfactorio, es una cornucopia donde la vanguardia comparte apreturas con la tradición, lo exclusivo con lo popular, el mar con la montaña, la planicie con la costa, la alcachofa con el cerdo, la gamba con la ‘mongeta’, el recetario existente con el recetario por existir.

Páginas de la guía '150 restaurantes que importan'. / EPC

En nuestra mesa caben todos. En nuestra mesa hay viandas extraordinarias y hay vinos, del Penedès, de la Terra Alta, del Empordà... En nuestra mesa se brinda. En nuestra mesa se habla, a veces, con la voz demasiado alta. Porque en nuestra mesa hay alegría. Ciudadano con cara de funeral, siéntate y te haremos feliz.

La tentación es hacer soliloquios en torno a Barcelona, que es una ciudad universal con restaurantes que son referencia en todos los continentes, la Antártida incluida, con entusiasmo por parte de la población pingüina, pero este manual viaja por las capitales y las provincias, por Tarragona, por Lleida, por Girona.

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La guía responde a una demanda de los lectores, a la pregunta más veces pronunciada durante las labores de prescripción: “¿Qué restaurante me recomiendas?”. Por fin tenemos una respuesta amplia, minuciosa, certera: “Te recomiendo todos estos restaurantes”.