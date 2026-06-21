150 restaurantes que importan
Gastro Garatxe: alta cocina que viste peto vaquero
Eric Ochoa y Carlos Novo reivindican y cocinan el Baix Llobregat con el producto del Parc Agrari como punto de partida
En El Prat de Llobregat hay un restaurante que ruge. Se llama Gastro Garatxe. Sus cocineros visten camiseta y peto vaquero. Eric Ochoa y Carlos Novo empezaron en un viejo garaje de l’Hospitalet tras haber recorrido kilómetros de alta cocina con Jordi Vilà, Albert Adrià y Victor Quintillà (en el Lluerna fue donde ambos se conocieron). Se trasladaron al Prat para crecer en espacio, servicio, cocina y compromiso. Es un proyecto que apuesta por el Baix Llobregat como territorio fértil, no como periferia, y donde la proximidad no es un eslogan sino una forma de estar en el mundo. Reivindicación del producto del Parc Agrari y manos que conocen el oficio. La barra es la forma elegida para relacionarse con el cliente. Compacta, casi íntima, reúne a los comensales como si asistieran a una operación en directo. Precisión, limpieza y ritmo. En sus menús degustación, pegados a la estacionalidad, esta exactitud mecanicista se transforma en sensibilidad. En temporada, la alcachofa blanca (del Prat, variedad Tudela, rechazo profundo a la Green Queen, leñosa y insípida. En Gastro garatxe no usan esta alcachofa bastarda) la pasan por la brasa y la visten con praliné de avellana de Reus, emulsión de ajo negro y bacalao confitado (y ahumado).
El lenguaje de Gastro garatxe incluye la semántica de los platos-secuencia como herramienta para conceptualizar y compactar la excelencia de productos concretos. Proponen un flan con gelee de setas y piñones junto a otra elaboración de colmenillas braseadas y servidas con escabeche a base de jugo de pollo rustido y acompañan con cortezas sufladas de cerdo. El pollo de la raza Pota Blava del Prat también tiene su secuencia destacada, que arranca con un pollo “a l’ast” (la piel suflada y crujiente, emulsión cítrica con hierbas), sigue con un canolo de maíz relleno de parfait y termina con un “pollo con gambas” (rustido, con una gamba roja en crudo por montera). Cocina de diálogo entre el producto, la técnica. Frescura creativa, devoción por el producto, diversión y octanaje gastronómico. La cocina de Gastro Garatxe se construye pieza a pieza, con intención. Un buen motor gastronómico cobra sentido cuando hay vida en su interior.
Gastro Garatxe
Carrer de Joan Cirera i Pons, 13, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Tel: 622 36 82 62
Precios: menús degustación de 40 euros y 75 euros.
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