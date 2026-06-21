Gastro Garatxe: alta cocina que viste peto vaquero

En El Prat de Llobregat hay un restaurante que ruge. Se llama Gastro Garatxe. Sus cocineros visten camiseta y peto vaquero. Eric Ochoa y Carlos Novo empezaron en un viejo garaje de l’Hospitalet tras haber recorrido kilómetros de alta cocina con Jordi Vilà, Albert Adrià y Victor Quintillà (en el Lluerna fue donde ambos se conocieron). Se trasladaron al Prat para crecer en espacio, servicio, cocina y compromiso. Es un proyecto que apuesta por el Baix Llobregat como territorio fértil, no como periferia, y donde la proximidad no es un eslogan sino una forma de estar en el mundo. Reivindicación del producto del Parc Agrari y manos que conocen el oficio. La barra es la forma elegida para relacionarse con el cliente. Compacta, casi íntima, reúne a los comensales como si asistieran a una operación en directo. Precisión, limpieza y ritmo. En sus menús degustación, pegados a la estacionalidad, esta exactitud mecanicista se transforma en sensibilidad. En temporada, la alcachofa blanca (del Prat, variedad Tudela, rechazo profundo a la Green Queen, leñosa y insípida. En Gastro garatxe no usan esta alcachofa bastarda) la pasan por la brasa y la visten con praliné de avellana de Reus, emulsión de ajo negro y bacalao confitado (y ahumado).

El lenguaje de Gastro garatxe incluye la semántica de los platos-secuencia como herramienta para conceptualizar y compactar la excelencia de productos concretos. Proponen un flan con gelee de setas y piñones junto a otra elaboración de colmenillas braseadas y servidas con escabeche a base de jugo de pollo rustido y acompañan con cortezas sufladas de cerdo. El pollo de la raza Pota Blava del Prat también tiene su secuencia destacada, que arranca con un pollo “a l’ast” (la piel suflada y crujiente, emulsión cítrica con hierbas), sigue con un canolo de maíz relleno de parfait y termina con un “pollo con gambas” (rustido, con una gamba roja en crudo por montera). Cocina de diálogo entre el producto, la técnica. Frescura creativa, devoción por el producto, diversión y octanaje gastronómico. La cocina de Gastro Garatxe se construye pieza a pieza, con intención. Un buen motor gastronómico cobra sentido cuando hay vida en su interior.