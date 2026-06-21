Casa Irene: tradición aranesa, producto pirenaico y cálida hospitalidad

Casa Irene es un restaurante de montaña que también es un hotel de cuatro estrellas. O un hotel con gran restaurante, tanto monta, monta tanto, porque en este proyecto que puso en marcha Irene España hace más de medio siglo, la acogida y la hospitalidad son parte irrenunciable del camino. Por eso se han convertido en uno de los grandes referentes gastronómicos de la Val d’Aran. En ambos casos, su principal valor está en la cocina aranesa actualizada, muy bien ejecutada en base a trabajar el producto de calidad de temporada que, tras la transformación y la alquimia de los fogones, llega a la mesa con presentaciones muy cuidadas. La base tradicional es clara, pero también se percibe la voluntad de elevar el formato y afinar las elaboraciones, acercando los sabores la sensibilidad gastronómica contemporánea. Al mando de la cocina encontramos a Pere Graupera, que revisita y reinterpreta una despensa local donde habitan setas, truchas, caza, carnes de proximidad, legumbres del valle… y lo hace con sensibilidad de guisandero, con fondos poderosos, salsas clásicas y guisos de cuchara en una cocina que huye de la vacuidad y el artificio. En Casa Irene se cocina de verdad y con la verdad.

Uno de los grandes símbolos de la casa es la olla aranesa, que se sirve durante la temporada invernal. La suya es una versión particular y, para muchos, insólita, puesto que su sopa es vegetal (recuerda ligeramente a una sopa minestrone) y se acompaña con una terrina de carnes. Así es como empezó a prepararla su fundadora, y con la consecuente actualización, así sigue siendo en su esencia: sabrosa, profunda y algo más vegetal de lo que solemos encontrar. Una delicia. Otras suculencias destacadas son el canelón casero de oca del Gers (con confitura de tomate y colmenillas), los callos al estilo aranés con oreja de cerdo crujiente, el cordero de raza xisqueta lentamente asado y servido con lentejas, alcachofas y romero o el suculento lechón, meloso y crujiente. Platos de sustanciosa generosidad, que se pueden disfrutar a la carta. También ofrecen dos menús degustación, para recorrer con el paladar los paisajes del producto pirenaico cocinados desde la memoria, la excelencia y la precisión.