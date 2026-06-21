Can Motes: cocina catalana y de proximidad felizmente actualizada

Can Motes es un restaurante que se descubre. Está integrado en el paisaje ondulado que recorres para llegar, como quien recorre con calma un sendero entre los campos del Pla de l’Estany, y, sin previo aviso, desemboca finalmente en una mesa afortunada. Es una cocina que se despliega en equilibrio entre la memoria respetuosa y el pulso contemporáneo. Aquí la tradición no se transita como una reliquia anquilosada, es una materia viva que se reinterpreta y se afina. Can Motes es cocina tradicional bien actualizada y cada elaboración, cada plato, parece surgir de la tierra cercana. Como si hubiese sido arrancada del huerto durante esa misma mañana. En el instante exacto de madurez, en plenitud de temporada.

Esta es otra de las claves, la sincronización con el ciclo anual determina la perfección del producto y les permite ofrecer tanto un menú degustación como otros específicos de temporada (son los que permiten degustar el paisaje que has recorrido hasta la llegada). Ambos funcionan como un relato de respiración pausada: capas de aromas que se abren, texturas que se superponen, sabores que avanzan sin prisa. Algunos bocados son como pequeñas revelaciones: una croqueta que se apoya en la generosidad aromática del jamón, de crujiente y cremosa elegancia, unos guisantes con morcilla y tripa de bacalao o un tartar de atún rojo salvaje con salsa de escabeche y piparra (¡La grasa suculencia túnida aligerada con la chispa ácida de la salsa!).

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En carta, las manitas de cerdo crujientes con cigala son un mar y montaña donde la gelatina marrana se deja atravesar por la finura del mar, la sutil frontera difusa donde lo salino y lo colágeno se abrazan en el paladar. Excelentes arroces secos (de picantón y alcachofas). También bordan el trato al producto del mar (Merluza de palangre y almejas con salsa verde, un bocado de tradición triunfal). La oferta de vinos acompaña como un paisaje paralelo, sin imponerse. Servicio clásico, que avanza seguro y con ritmo propio, el de quien ajeno a la urgencia del mundo exterior, conoce el oficio y lo ejecuta con acierto. Can Motes es un refugio de cocina catalana bien actualizada, gastro-bienestar y paz mental.