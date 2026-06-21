Can Bosch: el encuentro entre la tradición y la mirada contemporánea

Can Bosch lleva décadas cocinando con éxito la idea de que la modernidad culinaria también puede hablar catalán. Esta es una historia familiar y culinaria que viene de largo. Joan Baptista Bosch y Lourdes Font abrieron en 1969 un bar de pescadores cerca del puerto de Cambrils que evolucionó a casa de comidas. Posteriormente Joan Bosch y Montserrat Costa tomaron el relevo en cocina y sala, la segunda generación. Con ellos llegó una progresiva mejora, una sofisticación paulatina que abarcó tanto cocina como sala y que culminó cuando, en 1984, ganaron una estrella Michelin. Todavia la conservan tras más de cuarenta años. Son la sexta estrella más longeva de la restauración en España.

A esta realidad, culinariamente ambiciosa en lo técnico y conscientemente ligada al territorio en lo humano y familiar, se terminó incorporando la tercera generación: Arnau Bosch en la cocina (formado con numerosas figuras de gran prestigio, entre ellas, Nandu Jubany, Carles Gaig y Jordi Vilà). Primero junto a su padre, y desde hace algunos años al timón en solitario. Durante esta gastro-singladura de tres generaciones, el eje fundamental se ha mantenido intacto: servir el mar en el plato. Esta es una cocina que mira al Mediterráneo sin necesidad de recurrir a clichés ni a guiños impostados. En Can Bosch, la tradición no es un decorado y han sabido hacerla evolucionar sin caer en el peligro de petrificarla. Bravo.

Noticias relacionadas

Esta realidad se traduce en una cocina que vive en una sana tensión. El producto tradicional y puro (tienen un apartado completo en la carta), los arroces, los pescados y las carnes elaborados de forma refinada y elegante, sin renunciar a la novedad, como el mole negro de romesco que acompaña la paletilla de cabrito horneada. La familia no lo percibe como una batalla, sino como una feliz convivencia culinaria (es decir, cultural): la aplicación de técnicas contemporáneas y de un pensamiento gastronómico actualizado. Menú temático de langosta o bogavante (incluye una caldereta) y menú degustación (incluye una royal de erizo y galera con tartar de langostinos de la Ràpita). Bodega con 1200 referencias, sala elegante con mesas amplias. El mar puesto en la mesa desde la coherencia absoluta. Can Bosch es cocina, excelencia y familia.